New York Times: Ποιοι είναι οι όροι της συμφωνίας για εκεχειρία και για απελευθέρωση των ομήρων

Καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς διαπραγματεύονται για την απελευθέρωση περίπου 240 ομήρων που απήχθησαν στις επιθέσεις της ένοπλης ομάδας στις 7 Οκτωβρίου, το πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας αρχίζει να διαφαίνεται αν και παραμένουν εμπόδια για το τελικό αποτέλεσμα, αναφέρουν σε άρθρο τους οι New York Times.

Μετά από εβδομάδες έμμεσων συνομιλιών, με τη διαμεσολάβηση εν μέρει του Κατάρ, ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα: «Πιστεύουμε ότι είμαστε πιο κοντά από ό,τι ήμασταν ποτέ», αλλά αναγνώρισε ότι υπάρχει «ακόμη δουλειά για να να γίνει." Ο Ισμαήλ Χανίγια, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς με έδρα το Κατάρ, δήλωσε στο Reuters την Τρίτη ότι η ένοπλη ομάδα ήταν «κοντά στην επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας» με το Ισραήλ.

Τι γνωρίζουμε για τους όρους και την έκβαση των διαπραγματεύσεων

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται γύρω από μια σύντομη εκεχειρία. Κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης των πυρών θα γίνει ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν τις τελευταίες ημέρες ότι οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν γύρω από την απελευθέρωση από τη Χαμάς 50 γυναικών και παιδιών που κρατούνται όμηροι με αντάλλαγμα περίπου τον ίδιο αριθμό Παλαιστινίων γυναικών και εφήβων που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές, καθώς και την παύση των εχθροπραξιών για αρκετές ημέρες.

Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών, είπε ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία σχετικά με τη διάρκεια οποιασδήποτε παύσης και πόσοι όμηροι θα απελευθερωθούν για πόσους κρατούμενους.

Τι θέλει το Ισραήλ

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει υιοθετήσει δημόσια σκληρή γραμμή για τους ομήρους, λέγοντας επανειλημμένα ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός μέχρι να απελευθερωθούν οι αιχμάλωτοι. Οι συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο, υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει περιθώριο διαφοροποίησης. Σύμφωνα με τον ίδιο Ισραηλινό αξιωματούχο, έχουν προταθεί σταδιακές ανταλλαγές στις διαπραγματεύσεις, αλλά ότι ορισμένοι στην ισραηλινή κυβέρνηση θέλουν να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι αμέσως.

Τι θέλει η Χαμάς

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι επιδιώκει πλήρη κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές. Πρόσθεσε επίσης μία νέα προϋπόθεση για την απελευθέρωση ομήρων: Την παράδοση καυσίμων στα νοσοκομεία της Γάζας που καταρρέουν. Το Ισραήλ επέτρεψε κάποια καύσιμα στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο της βοήθειας των εργαζόμενων των Ηνωμένων Εθνών, αλλά αντιτάχθηκε σε περισσότερες αποστολές επειδή υποστηρίζει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τη Χαμάς για στρατιωτική χρήση.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε κυβερνητική ψηφοφορία και ορισμένοι δεξιοί Ισραηλινοί πολιτικοί έχουν προτείνει ότι θα αντιταχθούν σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς. Παράλληλα, η ισραηλινή κυβέρνηση δέχεται πιέσεις και από συγγενείς των ομήρων, οι οποίοι απαιτούν την άμεση δράση για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους.



Πηγή: skai.gr

