«Ελπίζω ότι σύντομα θα υπάρξουν καλά νέα», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κάνοντας λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την οργάνωση Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα της Γάζας.

«Καταγράφουμε πρόοδο. Δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να πούμε πάρα πολλά (...) αλλά ελπίζω ότι σύντομα θα υπάρξουν καλά νέα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε στρατιωτική βάση του βορείου Ισραήλ καθώς οι διαπραγματεύσεις υπό την μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.