Σεβίλλη: Σκέψεις για εισιτήριο σε όσους θέλουν να επισκεφθούν την πλατεία

Οι τουρίστες που θα επισκέπτονται την πόλη της Σεβίλης στη νότια Ισπανία ενδέχεται σύντομα να πρέπει να πληρώσουν εισιτήριο προκειμένου να εξερευνήσουν τη μεγάλη, εντυπωσιακή πλατεία Plaza de Espana, έγινε γνωστό από τη δημοτική αρχή, στο πλαίσιο των σχεδίων να ελεγχθεί ο όγκος τουριστών που κατακλύζουν τον δημόσιο αυτό ανοικτό χώρο.

«Σχεδιάζουμε να κλείσουμε την Πλάθα δε Εσπάνια και να χρεώνουμε τους τουρίστες προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τη συντήρησή της και να εγγυηθούμε την ασφάλειά της», έγραψε ο δήμαρχος Χοσέ Λουίς Σανθ σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, την οποία συνόδευε από ένα βίντεο, όπου καταγράφονται σκηνές όπως πλακάκια που έχουν ξεκολλήσει, κατεστραμμένες προσόψεις και μικροπωλητές να έχουν καταλάβει γωνιές και σκαλοπάτια.

Η Πλάθα δε Εσπάνια αποτελεί τμήμα ενός συγκροτήματος που χτίστηκε το 1969 στο πλαίσιο της Ιβηρο-Αμερικανικής Έκθεσης, με στόχο να αντικατοπτρίζει τον ισπανικό χαρακτήρα στην αρχιτεκτονική της και τις πλακόστρωτες διακοσμήσεις της.

Χιλιάδες άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο επισκέπτονται την πλατεία καθημερινά, με άμαξες ή πεζή.

Ο χώρος μετατράπηκε σε σετ για την ταινία του 1999 «Πόλεμος των Άστρων: Η αόρατη απειλή», ενώ αποτελεί επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής της Σεβίλλης, φιλοξενώντας συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και επιδείξεις μόδας.

Αν και ο Σανθ κατέστησε σαφές ότι στους ντόπιους θα εξακολουθεί να επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση, πολλοί χρήστες του Χ, μεταξύ άλλων κάτοικοι της Σεβίλλης, σύντομα εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το σχέδιο της δημοτικής αρχής.

«Ένας τουριστικός φόρος για ΟΛΟΥΣ τους επισκέπτες προκαλεί λιγότερη συζήτηση και φέρνει μεγαλύτερα έσοδα. Ακούστε τους ανθρώπους, όχι τους ξενοδόχους», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Αυτό που ο κόσμος θέλει από εσάς είναι έναν φόρο για τους τουρίστες και τη γενική ρύθμιση του μαζικού τουρισμού που καταστρέφει την πόλη μας».

Με περισσότερους από 3 εκατομμύρια τουρίστες τον χρόνο και έναν πληθυσμό 700.000 κατοίκων, η Σεβίλλη είναι η τρίτη πιο δημοφιλής πόλη της Ισπανίας για τους επισκέπτες.

Πολλές πόλεις καταβάλλουν προσπάθειες να βρουν την ισορροπία μεταξύ του τουρισμού που τόσο έχουν ανάγκη και της διατήρησης της ελκυστικότητάς τους στους κατοίκους. Η ιταλική πόλη της Βενετίας θα εισάγει δοκιμαστικά ένα τέλος από τον Απρίλιο προκειμένου να περιορίσει τον αριθμό των εκδρομέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

