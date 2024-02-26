Διεθνής Σύνοδος για την Ουκρανία στο Παρίσι

Τον όρο «Συλλογική δυναμική προσπάθεια» στη βοήθεια των συμμάχων της Ουκρανίας, χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Μακρόν, κατά την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας του για τη σημερινή συνάντηση 20 περίπου Ευρωπαίων ηγετών, ανάμεσά στους οποίους και ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Πρόκειται για μια συνάντηση εργασίας για να μελετηθούν τα μέσα που διαθέτει κάθε χώρα και οι δυνατότητες κάθε εταίρου» εξηγεί η προεδρία.

Ο στόχος είναι διπλός: καταρχάς ένας καθησυχασμός προς τους Ουκρανούς και τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος θα συμμετάσχει μέσω βίντεο, αλλά επίσης και ένα μήνυμα προς τη Ρωσία ότι οι Ευρωπαίοι παραμένουν σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας. «Στόχος μας είναι να γεννηθούν αμφιβολίες στον πρόεδρο Πούτιν, να του τσαλακώσουμε την πεποίθηση με την οποία διαβεβαιώνει τον κόσμο ότι θα κερδίσει», εξήγησε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου σύμβουλος του προέδρου Μακρόν.

Στην κριτική που από καιρό ασκείται στη Γαλλία για χαμηλή συμμετοχή στη βοήθεια προς την Ουκρανία, όπως αυτό φαίνεται στις κατατάξεις βοήθειας από τους συμμάχους, ο υπουργός άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνύ με κάθε ευκαιρία εξηγεί: «Ό,τι υποσχόμαστε το υλοποιούμε πραγματικά. Οι κατατάξεις λαμβάνουν υπόψη μόνο τα στοιχεία που είναι σε ανοιχτό κώδικα, και όχι αυτά που δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα».

Συμμετοχή και εκπροσώπων μη κρατών-μελών της ΕΕ

Εκτός από τους Ευρωπαίους ηγέτες, στη σημερινή συνάντηση συμμετέχει και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον, εκπρόσωπος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, καθώς και υπουργικοί εκπρόσωποι από τον Καναδά και τη Σουηδία.

Η σημερινή συνάντηση βιώνεται στη Γαλλία ως μια «αφύπνιση των Ευρωπαίων» για να πάρουν στα χέρια τους την προστασία και την άμυνα, με δεδομένη μάλιστα την πιθανή μελλοντική λήξη της αμερικανικής «ομπρέλας».

Ολυμπία Τσίπηρα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.