Στο μεγάλο – θανάσιμο για κάποιους – σφάλμα να αποκαλέσει την σύζυγό του με άλλο όνομα, και μάλιστα δημοσίως, υπέπεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας το Σάββατο στην Ουάσιγκτον, στη Διάσκεψη Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών (CPAC), ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ αποθέωνε την σύζυγό του που παρακολουθούσε την εκδήλωση, στη συνέχεια την αποκάλεσε «Mερσέντες».

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ περιέγραφε πόσο «ο κόσμος αγαπά» την πρώην Πρώτη Κυρία, καθώς το πλήθος την χειροκροτούσε.

«Ω, κοίτα Mercedes (σε χειροκροτούν), αυτό είναι πολύ καλό», είπε το φαβορί των Ρεπουμπλικάνων για το χρίσμα.

Η γκάφα του Τραμπ έγινε φυσικά viral ενώ το επιτελείο του, για να την καλύψει, δήλωσε αργότερα ότι πιθανότατα αναφερόταν στη Mercedes Schlapp, σύζυγο του προέδρου της Αμερικανικής Συντηρητικής Ένωσης (διοργανωτή του CPAC) και πρώην στελέχους του Λευκού Οίκου, Matt Schlapp, την οποία ανέφερε αργότερα στην ομιλία του.

Σύμφωνα μάλιστα με το Forbes, μετά την ομιλία του Τραμπ, η πραγματική Mercedes (Schlapp) αποκάλεσε τις αναφορές σχετικά με την γκάφα Τραμπ «Fake News στα καλύτερά τους».

Σε δήλωση που έστειλε στο Forbes το επιτελείο του Τραμπ ανέφερε ότι «οι τρελοί αριστεροί στο X συνεχίζουν να υποφέρουν από το σύνδρομο Τραμπ Διαταραχής και γι' αυτό λένε ψέματα για τα πάντα».

Στη συνέχεια διευκρινίσαν ότι αυτό που άκουσαν όλοι, δεν ήταν αυτό που νόμιζαν. Για την ακρίβεια, μετέφρασαν το επίμαχο στιγμιότυπο ως εξής:

Ενώ την παρουσιάζει: «Η γυναίκα μου, η μεγάλη μας Πρώτη Κυρία – οι άνθρωποι την αγαπούν».

Το πλήθος χειροκροτεί και σε λίγα δευτερόλεπτα ο Τραμπ συνεχίζει: «Ο κόσμος την αγαπάει, ω δες αυτό, ουάου! Mercedes (εννοεί Schlapp), αυτό είναι πολύ καλό!»

Πηγή: skai.gr

