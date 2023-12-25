Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Σερβία στη σκιά των επεισοδίων των προηγούμενων ημερών με αίτημα την επανάληψη των εκλογών.



Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι στις βουλευτικές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου έγιναν σοβαρές παρατυπίες που αλλοίωσαν το αποτέλεσμα. Σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι βγήκαν στους δρόμους του Βελιγραδίου φοιτητές οι οποίοι διαδήλωσαν μπροστά από το υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην συνέχεια απέκλεισαν για τέσσερις ώρες κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατά τα χθεσινοβραδινά επεισόδια έξω από το δημαρχείο του Βελιγραδίου τραυματίστηκαν σοβαρά δύο αστυνομικοί, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές εντός του κτηρίου. Αναφέρθηκε επίσης ότι έγιναν 38 συλλήψεις ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων διαδηλωτών που συμμετείχαν στα επεισόδια. Σημειώνεται ότι χθες βράδυ διαδηλωτές στην προσπάθεια τους να εισβάλουν στο δημαρχείο του Βελιγραδίου συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Τα επεισόδια έλαβαν διαστάσεις όταν κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με πέτρες κατά των αστυνομικών. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι τα επεισόδια προκάλεσαν οργανωμένοι οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας που συνεργάζονται με τις αρχές και με στόχο να προκαλέσουν την επέμβαση της αστυνομίας.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε διάγγελμα του δήλωσε ανυποχώρητος επισημαίνοντας ότι το κράτος δεν θα υποκύψει στη βία των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ηττήθηκαν στις εκλογές. Ο Βούτσιτς ευχαρίστησε ξένες υπηρεσίες που παρείχαν πληροφορίες στις σερβικές αρχές για τις προθέσεις της αντιπολίτευσης. «Θέλω να ευχαριστήσω εκείνες τις ξένες υπηρεσίες που κατέστησαν σαφές ότι γνώριζαν τι θα ακολουθήσει, μας ενημέρωσαν και παρείχαν τις πληροφορίες στις δικές μας υπηρεσίες πληροφοριών έτσι που ανταποκρίθηκαν έγκαιρα και άμεσα αποτρέποντας τα σχέδια των τραμπούκων» δήλωσε ο Βούτσιτς.

Η πρωθυπουργός της Σερβίας Άνα Μπρνάμπιτς αποκάλυψε σήμερα ότι «η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποίησε τις σερβικές αρχές πριν από τις εκλογές για τις προθέσεις της αντιπολίτευσης». Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς το πρωί δέχτηκε στο γραφείο του τον Ρώσο πρέσβη Αλεξάντρ Μπόκαν-Ηερτσένκο.

«Ενημέρωσα τον Πρέσβη Μπόκαν-Ηερτσένκο για τις χθεσινοβραδινές ταραχές στο Βελιγράδι και επανέλαβα ότι θα κάνουμε τα πάντα για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των πολιτών και της Σερβίας μας» έγραψε στο Instagram ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η Μόσχα τις τελευταίες ημέρες συχνά αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Σερβία εκφράζοντας την υποστήριξη της στον Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα σχολιάζοντας τα επεισόδια στο Βελιγράδι, παρομοίασε τις κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης με τα γεγονότα στην πλατεία ΄΄Μεϊντάν΄΄ στο Κίεβο το 2014 και επανέλαβε την προειδοποίηση «για ουκρανικό σενάριο βίαιης ανατροπής της νόμιμης εξουσίας στην Σερβία». Η αντιπολίτευση απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Μόσχας και εκφράζει την ανησυχία της για την άμεση εμπλοκή της Ρωσίας στα εσωτερικά της Σερβίας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

