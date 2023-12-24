Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το δημαρχείο Βελιγραδίου από διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν δημοτικοί σύμβουλοι του συνασπισμού «Η Σερβία ενάντια στη βία» θέλησαν να εισέλθουν στο δημαρχείο για να απευθυνθούν στους πολίτες από το μπαλκόνι.

#BREAKING #Serbia Additional footage shows protesters in Belgrade attempting to breach the doors of the City Assembly. pic.twitter.com/KxmDUCeZvQ — The National Independent (@NationalIndNews) December 24, 2023

Η αστυνομία του απώθησε χρησιμοποιώντας χημικά κάτι που εξόργισε τους διαδηλωτές και άρχισαν να πετούν πέτρες με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια της εισόδου και κάποιων παραθύρων. Η αστυνομία υποχώρησε εντός του δημαρχείου. Οι διαδηλωτές φώναζαν «κλέφτες, κλέφτες» ζητώντας την επανάληψη των εκλογών.

X-mas eve in Belgrade 🎄



Seems citizens don’t really like when the regime steals their votes. Whichever decade or century, 1996, 2023…

Democracy matters, especially when lost completely pic.twitter.com/Sou6EG937v — Aleksandra Tomanic (@AleksTomanic) December 24, 2023

Σερβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα απευθύνει διάγγελμα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αποδέχονται το αποτέλεσμα των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της περασμένης Κυριακής καταγγέλλοντας νοθεία.

Εδώ και εφτά ημέρες γίνονται διαδηλώσεις ενώ δύο ηγέτες της αντιπολίτευσης πραγματοποιούν απεργία πείνας.

#BREAKING #Serbia Demonstrators in Belgrade call for a redo of the elections. pic.twitter.com/saWlsDV2jR — The National Independent (@NationalIndNews) December 24, 2023

BREAKING:



Protesters are trying to storm City Hall in Belgrade pic.twitter.com/v5VqmTV3mV — Visegrád 24 (@visegrad24) December 24, 2023

#BREAKING #Serbia Look at the scale of the protests in Belgrade at this moment. pic.twitter.com/Se5xt3YgJf — The National Independent (@NationalIndNews) December 24, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

