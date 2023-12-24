Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επεισόδια στο δημαρχείο Βελιγραδίου από πολίτες που καταγγέλλουν νοθεία στο εκλογικό αποτέλεσμα - Βίντεο

Οι διαδηλωτές φώναζαν «κλέφτες, κλέφτες», ζητώντας την επανάληψη των εκλογών

Βελιγράδι, επεισόδια

Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το δημαρχείο Βελιγραδίου από διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος. 

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν δημοτικοί σύμβουλοι του συνασπισμού «Η Σερβία ενάντια στη βία» θέλησαν να εισέλθουν στο δημαρχείο για να απευθυνθούν στους πολίτες από το μπαλκόνι.

Η αστυνομία του απώθησε χρησιμοποιώντας χημικά κάτι που εξόργισε τους διαδηλωτές και άρχισαν να πετούν πέτρες με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια της εισόδου και κάποιων παραθύρων. Η αστυνομία υποχώρησε εντός του δημαρχείου. Οι διαδηλωτές φώναζαν  «κλέφτες, κλέφτες» ζητώντας την επανάληψη των εκλογών.

Σερβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα απευθύνει διάγγελμα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αποδέχονται το αποτέλεσμα των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της περασμένης Κυριακής καταγγέλλοντας νοθεία.

Εδώ και εφτά ημέρες γίνονται διαδηλώσεις ενώ δύο ηγέτες της αντιπολίτευσης πραγματοποιούν απεργία πείνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βελιγράδι επεισόδια δημαρχείο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark