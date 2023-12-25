Ύστερα από τον θάνατο 12 Τούρκων στρατιωτών το Σαββατοκύριακο σε συγκρούσεις με μέλη του PKK στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία, η Άγκυρα δείχνει αποφασισμένη να πάρει το αίμα της πίσω. Ήδη ο τουρκικός στρατός ξεκίνησε αεροπορικές επιδρομές πλήττοντας δεκάδες στόχους του ΡΚΚ, βάσεις, καταφύγια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, συνοδευόμενος από διοικητικά στελέχη του τουρκικού στρατού βρίσκεται από χθες το πρωί στη Διοίκηση Πεζικού του Σιρνάκ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το πρωί, ότι κατά τις αεροπορικές επιθέσεις εξουδετερώθηκαν 26 μαχητές του ΡΚΚ και άλλοι 30 τουλάχιστον, σε χερσαία επιχείρηση. Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

Ερντογάν: «Οι αχρείοι θα πληρώσουν»

Ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή με αυξανόμενη βία και πίεση μέχρι, όπως είπε, να εξαφανιστούν οι αιμοσταγείς τρομοκράτες από αυτή τη γεωγραφία, ανεξάρτητα από το ποιος τους υποστηρίζει. Σε υψηλούς τόνους ήταν συλλυπητήριο μήνυμά του προέδρου Ερντογάν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τούρκος πρόεδρος απείλησε ότι οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν ακριβά και έμμεσα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κάνουν λάθος στηρίζοντας τους Κούρδους. «Οι αχρείοι αυτονομιστές θα λογοδοτήσουν για το αίμα που χύθηκε. Θα συνεχίσουμε τη στρατηγική μας για την εξάλειψη της τρομοκρατίας στην πηγή της με αποφασιστικότητα μέχρι να εξαλειφθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την παρουσία μιας τρομοκρατικής οργάνωσης στο βόρειο Ιράκ ή τη Συρία. Δεν θα κάνουμε πίσω στον αγώνα μας ενάντια στις ορδές των πληρωμένων δολοφόνων που τους ανατίθεται υπεργολαβία από τους ιμπεριαλιστές. Τόσο οι εγκληματίες όσο και εκείνοι που τους στηρίζουν θα καταλάβουν αργά ή γρήγορα ότι δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατία στο μέλλον της περιοχής μας,» ανέφερε στο μήνυμά του ο πρόεδρος Ερντογάν.

Για το ότι θα άνοιγε πάλι το μέτωπο της Συρίαςείχαν προειδοποιήσει αρκετοί τούρκοι αναλυτές. Μάλιστα το πόσο σημασία δίνει η Τουρκία σε αυτή την περιοχή, έγινε φανερό και από τις δηλώσεις του Τούτου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, πριν λίγες μέρες κατά την συζήτηση στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του. «Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ενότητα της Συρίας», είχε πει τονίζοντας ωστόσο ότι «ο πόλεμος κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων στην περιοχή, κυρίως του PKK/YPG, θα συνεχιστεί και η Τουρκίαθα εξακολουθήσει να αγωνίζεται για να αποτρέψει την ίδρυση ενός τρομοκρατικού κράτους στη βόρεια Συρία,» είχε τονίσει ο Φιντάν, προσθέτοντας επί λέξει:«Θα συνεχίσουμε να τονίζουμε σε όλους τους συνομιλητές μας, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, ότι η υποστήριξη της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/YPG υπό το πρόσχημα του αγώνα εναντίον του IS, αποτελεί στρατηγικό λάθος.»

Εμποδίζει το PKK την προσέγγιση Τουρκίας-ΗΠΑ;

Σήμερα, 25 Δεκεμβρίου ο πρόεδρος Ερντογάνεγκαινιάζοντας τον δεύτερο διάδρομο του αεροδρομίου Σαμπιχά Γκιοκτσέν, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, βρήκε πάλι την ευκαιρία να προειδοποιήσει «εκείνες τις δυνάμεις» που διχάζουν το έθνος χρησιμοποιώντας την τρομοκρατία»: «Η παλιά Τουρκία, όπου η πολιτική της χώρας διαμορφώθηκε από την τρομοκρατία, έχει μείνει πίσω. Η διάρκεια ζωής των σχεδίων διχασμού του έθνους μας μέσω της τρομοκρατίας έχει λήξει. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ καμία επίθεση στην αδελφότητα 85 εκατομμυρίων ανθρώπων. Όποιος επιτίθεται στην ενότητά μας χρησιμοποιώντας ως ασπίδα τις ενέργειες προδοτών, υπηρετεί τους σκοπούς της τρομοκρατίας. Θέλουμε, ιδιαίτερα οι νέοι μας, να είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα και να μην δίνουν αξιοπιστία σε προβοκάτορες. Θεωρώ χρήσιμο να στείλω αυτήν την προειδοποίηση σε όσους θα μας εκφοβίζουν με την τρομοκρατία. Δοκιμάσατε τα πάντα επί 21 χρόνια, αλλά δεν μπορέσατε να εμποδίσετε το ευλογημένο ταξίδι μας. Με την άδεια του Θεού, δεν θα εμποδίσετε την οικοδόμηση του Τουρκικού Αιώνα. Έχετε απογοητευτεί πολλές φορές μέσα σε 21 χρόνια, θα χάσετε γι άλλη μια φορά. Γνωρίζουμε τα παιχνίδια σας, γνωρίζουμε τις φιλοδοξίες σας. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε εναντίον σας όσο ζούμε, όσο η υποστήριξη του αγαπημένου μας έθνους είναι μαζί μας.

Και ενώ η τρέχουσα εβδομάδα προβλέπεται κρίσιμη για τις σχέσεις Τουρκίας- ΗΠΑ, για το θέμα της Σουηδίαςκαι για τα F16, η απώλεια 12 τούρκων στρατιωτών από δυνάμεις που στηρίζουν οι Αμερικανοί, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας και αφήνει χώρο για διάφορα σενάρια. Τούρκοι αναλυτές θέτουν το ερώτημα αν ο παράγοντας ΡΚΚ έχει συχνά παίξει αρνητικό ρόλο στην οποιαδήποτε διαδικασία εξομάλυνσης των τουρκο-αμερικανικών σχέσεων. Αναλύοντας την τελευταία αρνητική εξέλιξη σημειώνουν ότι στις 22 Δεκεμβρίου ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων Φουάτ Οκτάι είχε ανακοινώσει ότι η επιτροπή θα συνεδρίαζε στις 26 Δεκεμβρίου για να αποφασίσει για το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Το σενάριο που κυκλοφορούσε ήταν ότι η πρόταση θα εγκρινόταν με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος και η επίσημη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση θα λάμβανε χώρα στις 28 Δεκεμβρίου, δηλαδή με το τέλος του χρόνου.

Κρίσιμη η 26η Δεκεμβρίου

Με άλλα λόγια η Τουρκία θα έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσεών της με τη Δύση. Όμως η ατζέντα άλλαξε ξαφνικά με το τραγικό γεγονός της απώλειας τόσων «μικρών Μεχμέτηδων» (Mehmetçik), όπως αποκαλούνται χαϊδευτικά όλοι οι τούρκοι στρατιώτες. Τίθενται λοιπόν ερωτήματα για το ποιος επωφελείται από μια τέτοια εξέλιξη που ξαφνικά αλλάζει την ατμόσφαιρα στην τουρκική κοινωνία ενισχύοντας το αντιδυτικό αίσθημα τη στιγμή που τα πράγματα φαίνονταν να βελτιώνονται. Ο γνωστός δημοσιογράφος Μουράτ Γετκίν θέτει με τη σειρά τα ερωτήματα αυτά: «Μήπως το PKK ενέργησε με αυτό τον τρόπο επειδή μια συμφωνία για τη Σουηδία θα εμποδίσει τις δραστηριότητές του στη Σουηδία, ή μήπως έδρασε με αυτό τον τρόπο για να αποτρέψει την ενίσχυση των σχέσεων της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ; Ποιοι βρίσκονται πίσω από τις ενέργειες του ΡΚΚ αυτήν τη στιγμή», αναρωτιέται ο Γετκίν. «Άνθρωποι στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, της Ρωσίας και του Ιράν; Έχει σχέση αυτό που συνέβη με την κρίση της Γάζας; Και πώς θα επηρεάσει η τελευταία επίθεση την αυριανή συνεδρίαση στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την ένταξη της Σουηδίας»; Τουλάχιστον η αυριανή συνεδρίαση στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση θα δώσει κάποιες απαντήσεις.

Πηγή: DW - Αριάνα Φερεντίνου

