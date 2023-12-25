«Θολώνει» το όνειρο για «επί γης Ειρήνη» στη Γάζα. Η Χαμάς και ο σύμμαχός της Ισλαμική Τζιχάντ απέρριψαν πρόταση της Αιγύπτου να παραιτηθούν από την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας ως αντάλλαγμα για μια μόνιμη εκεχειρία, την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στους Ισραηλινούς πολίτες πως ο πόλεμος απέχει πολύ από το να τελειώσει.

Και οι δύο οργανώσεις, οι οποίες διεξάγουν χωριστά συνομιλίες με Αιγύπτιους μεσολαβητές στο Κάιρο, απέρριψαν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε επιπλέον παραχωρήσεις πέραν της πιθανής απελευθέρωσης περισσότερων ομήρων που κρατούνται από την 7η Οκτωβρίου, όταν μαχητές εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ σκοτώνοντας 1200 ανθρώπους τόνισαν στο Reuters δύο αιγυπτιακές πηγές.

Η Αίγυπτος πρότεινε μια "προοπτική", την οποία στηρίζουν οι μεσολαβητές από το Κατάρ, η οποία θα συμπεριλάμβανε μια κατάπαυσης του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων και θα οδηγούσε μια ευρύτερη συμφωνία που θα προέβλεπε μια μόνιμη εκεχειρία μαζί με μια αναδιαμόρφωση της ηγεσίας στη Γάζα, της οποίας ηγείται αυτή τη στιγμή η Χαμάς.

Η Αίγυπτος πρότεινε τη διεξαγωγή εκλογών, ενώ προσέφερε στη Χαμάς διαβεβαιώσεις ότι τα μέλη της δεν θα καταδιωχθούν ούτε θα ασκηθούν διώξεις σε βάρος τους, όμως η ισλαμιστική οργάνωση απέρριψε οποιαδήποτε παραχώρηση πέραν της απελευθέρωσης ομήρων, ανέφεραν οι πηγές. Περισσότεροι από 100 όμηροι πιστεύει ότι εξακολουθούν και κρατούνται στη Γάζα.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα το Κάιρο, απέφυγε να σχολιάσει ευθέως σχετικά με συγκεκριμένες προσφορές περισσότερων προσωρινών ανθρωπιστικών εκεχειριών και υπέδειξε την άρνηση της οργάνωσης επαναλαμβάνοντας την επίσημη θέση της.

«Η Χαμάς επιδιώκει να τερματίσει την ισραηλινή επιθετικότητα σε βάρος του λαού μας, τις σφαγές και τη γενοκτονία και συζητήσαμε με τους Αιγύπτιους αδελφούς μας τους τρόπους να το κάνουμε αυτό», είπε ο αξιωματούχος στο Ρόιτερς.

«Είπαμε, επίσης, ότι η βοήθεια για τον λαό μας πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να αυξηθεί και πρέπει να φθάσει σε όλον τον πληθυσμό στο βόρεια και τα νότια», τόνισε ο αξιωματούχος.

«Αφότου οι επιθέσεις σταματήσουν και η βοήθεια αυξηθεί είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τις ανταλλαγές κρατουμένων», πρόσθεσε.

Ισλαμική Τζιχάντ: «Όλοι για όλους»

Η Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία επίσης κρατά ομήρους στη Γάζα, επανέλαβε αυτή τη θέση.

Μια αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Τζιχάντ, της οποίας ηγείται ο Ζιάντ αλ Νακάλα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κάιρο για να ανταλλάξει απόψεις με Αιγύπτιους αξιωματούχους σχετικά με προτάσεις ανταλλαγής κρατουμένων και άλλα ζητήματα, όμως ένας αξιωματούχος δήλωσε πως η οργάνωση έθεσε ως προϋπόθεση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις τον τερματισμό των στρατιωτικών επιθέσεων του Ισραήλ.

Η Ισλαμική Τζιχάντ επιμένει, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή κρατουμένων πρέπει να βασίζεται στο δόγμα «όλοι για όλους», κάτι που σημαίνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ.

Πριν από τον πόλεμο, κρατούνταν 5.250 Παλαιστίνιοι στις ισραηλινές φυλακές, όμως ο αριθμός αυξήθηκε τώρα σε περίπου 10.000, καθώς το Ισραήλ συνέλαβε χιλιάδες άλλους στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Ένωση Παλαιστινίων Κρατουμένων.

Τουλάχιστον 20.674 νεκροί στη Γάζα

Τουλάχιστον 20.674 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 54.536 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο πρόσθεσε πως 250 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες και 500 τραυματίστηκαν.





