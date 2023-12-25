Τουλάχιστον 20.674 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, και 54.536 έχουν τραυματιστεί, σε ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο πρόσθεσε πως 250 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες και 500 τραυματίστηκαν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα για τον αριθμό των εξαντλημένων από την πείνα ασθενών, τους οποίος οι ομάδες του συνάντησαν σε νοσοκομεία της Γάζας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το Σάββατο, μια αποστολή, την οποία οργάνωσε ο ΠΟΥ, μετέβη σε νοσοκομεία στην πόλη της Γάζας, επιτρέποντας μεταξύ άλλων την παράδοση περισσότερων από 19.000 λίτρων πετρελαίου στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στον παλαιστινιακό θύλακα, το οποίο έθεσε υπό πολιορκία ο ισραηλινός στρατός τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε χθες το βράδυ στο X (πρώην Twitter) ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

