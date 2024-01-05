Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδικάζει την «ποταπή τρομοκρατική επίθεση» στο Ιράν

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε «σθεναρά» χθες Πέμπτη την «ποταπή τρομοκρατική επίθεση» στο Ιράν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 84 ανθρώπους μια ημέρα νωρίτερα στην Κερμάν (νότια) και την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Τα κράτη μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ «καταδικάζουν σθεναρά την ποταπή τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στην πόλη Κερμάν», κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι, αρχιτέκτονα ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και του «άξονα της αντίστασης» στη Μέση Ανατολή, εν μέσω τελετής για την επέτειο τεσσάρων ετών από τον θάνατό του, εκφράζοντας «συλλυπητήρια» στις «οικογένειες των θυμάτων».

«Η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και τις εκδηλώσεις της αποτελεί μια από τις πιο επικίνδυνες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση και υπογραμμίζεται «η ανάγκη να λογοδοτήσουν οι δράστες, οι οργανωτές, οι χρηματοδότες και οι υποστηρικτές αυτών των κατακριτέων τρομοκρατικών ενεργειών», να «οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Οι δυο εκρήξεις που έβαλαν στο στόχαστρο προχθές Τετάρτη το πλήθος κοντά στο σιιτικό τέμενος Σαχάμπ αζ Ζαμάν, όπου βρίσκεται ο τάφος του στρατηγού Σουλεϊμάνι, είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 84 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 284, σύμφωνα με απολογισμό που αναθεωρήθηκε προς τα κάτω χθες Πέμπτη από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της χώρας.

Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία από το 1978, όταν εμπρησμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 377 ανθρώπους σε κινηματογραφική αίθουσα στην Αμπαντάν, σύμφωνα με το αρχείο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε χθες Πέμπτη την ευθύνη για την επίθεση, τονίζοντας μέσω Telegram ότι δυο μέλη του «ενεργοποίησαν γιλέκα με εκρηκτικά» που είχαν ζωστεί εν μέσω «μεγάλης συγκέντρωσης αποστατών, κοντά στον τάφο του ηγέτη τους Κάσεμ Σουλεϊμάνι».

Ο πρώην ηγέτης της δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης είναι γνωστό πως συντόνισε προσωπικά μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων στη Συρία και στο Ιράκ εναντίον του ΙΚ.

Η επίθεση στην Κερμάν καταγράφτηκε με φόντο την εξαιρετικά τεταμένη ατμόσφαιρα σε όλη την περιοχή, μετά το ξέσπασμα την 7η Οκτωβρίου του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την επομένη του θανάτου του υπαρχηγού του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Σάλεχ αλ Αρούρι σε αεροπορικό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού, αποδιδόμενο στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.