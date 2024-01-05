Ο πρώην πρόεδρος της Γουατεμάλας Ότο Πέρες Μολίνα σε κατ’ οίκον κράτηση έπειτα από 8 χρόνια στη φυλακή

Ο πρώην πρόεδρος της Γουατεμάλας Ότο Πέρες Μολίνα τέθηκε αυτή την εβδομάδα σε κατ’ οίκον κράτηση, αφού εξέτισε οκτώ χρόνια κάθειρξης από το 2015 μετά την καταδίκη του για υπόθεση διαφθοράς, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο συνήγορός του.

Ο κ. Πέρες, στρατηγός ε.α., κυβέρνησε το κράτος της κεντρικής Αμερικής από το 2012 ως το 2015, όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί τέσσερις μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, εν μέσω μαζικών κινητοποιήσεων εξαιτίας σκανδάλου διαφθοράς.

Ο πρώην πρόεδρος βγήκε από τη φυλακή το βράδυ προχθές Τετάρτη, διευκρίνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο συνήγορός του Σέσαρ Καλδερόν. Είναι «ευτυχής που μπόρεσε να βρεθεί ξανά με την οικογένειά του έπειτα από οκτώ χρόνια», σχολίασε ο ποινικολόγος.

Για να τεθεί σε κατ’ οίκον κράτηση, ο κ. Πέρες κλήθηκε να καταβάλει ποσό ύψους σχεδόν 35.000 ευρώ και να υποθηκεύσει δυο ακίνητα αξίας 1,1 εκατ. ευρώ εν είδει εγγύησης, σύμφωνα με τον κ. Καλδερόν.

Στα τέλη του 2022, ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε να εκτίσει 16 χρόνια κάθειρξη αφού κρίθηκε ένοχος για σύσταση και συμμορία και τελωνειακή απάτη. Μαζί με την πρώην αντιπρόεδρό του Ροξάνα Βαλδέτι —παραμένει φυλακισμένη—, ο πρώην αρχηγός του κράτους κατηγορήθηκε για διασπάθιση ποσού ύψους 3,2 εκατ. ευρώ από τα κρατικά ταμεία μέσω της απάτης στα τελωνεία.

Την υπόθεση, γνωστή στη Γουατεμάλα με την ονομασία La Linea, είχε αρχικά ερευνήσει η Διεθνής Επιτροπή Κατά της Ατιμωρησίας στη Γουατεμάλα (CICIG), θεσμός υποστηριζόμενος από τον ΟΗΕ, που αργότερα διώχτηκε από τη χώρα.

Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε πέρυσι να εκτίσει άλλα οκτώ χρόνια κάθειρξης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη, σε χωριστή δίκη.

Δυνάμει της νομοθεσίας στη Γουατεμάλα, ο κ. Πέρες επετράπη να τεθεί σε κατ’ οίκον κράτηση αφού εξέτισε τη μισή ποινή επιδεικνύοντας καλή διαγωγή και κατέβαλε πρόστιμο και εγγύηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

