Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Βόντιανε, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον ισχυρισμό από ανεξάρτητες πηγές. Το τελευταίο διάστημα, μετά την κατάληψη της Αβντιίβκα τον Φεβρουάριο, έπειτα από μήνες μαχών, η Μόσχα ανακοινώνει τακτικά «πρόοδο» των δυνάμεών της στο ανατολικό μέτωπο.

Νωρίτερα, το κρατικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο, μετέδωσε ότι Ρώσοι στρατιώτες μπήκαν στα προάστια του Τσάσιβ Γιαρ, βορειότερα, κοντά στην Μπαχμούτ.

Ο ουκρανικός στρατός έχει παραδεχθεί ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης κοντά στο Τσάσιβ Γιαρ είναι τεταμένη, αλλά διαψεύδει ότι οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη αυτήν.

