Μια γυναίκα, από τους ομήρους που απήχθησαν από ενόπλους της Χαμάς κατά την επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος σε ισραηλινές κοινότητες στις 7 Οκτωβρίου, πιθανότατα σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινού πολεμικού ελικοπτέρου, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

Επί εβδομάδες, ο στρατός ερευνά αναφορές ότι ορισμένοι από τους 1.200 Ισραηλινούς και θύματα άλλων υπηκοοτήτων της επίθεσης σκοτώθηκαν από φίλια πυρά εν μέσω του χάους που επικρατούσε από την επίθεση, κατά την οποία πάνω από 250 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν ως όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στρατός τόνισε ότι μια έρευνα γύρω από την απαγωγή της Εφράτ Κατς, μιας κατοίκου του κιμπούτς Νιρ Οζ, από τις κοινότητες που ήταν στόχος της επίθεσης, εξέτασε μια ευρεία γκάμα αποδεικτικών βίντεο και καταθέσεις μαρτύρων.

Πρόσθεσε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα από τα πολεμικά ελικόπτερα άνοιξε πυρ εναντίον ενός οχήματος στο οποίο επέβαιναν ένοπλοι, αλλά επίσης βρίσκονταν και όμηροι.

«Ως αποτέλεσμα των πυρών, οι περισσότεροι από τους τρομοκράτες που επέβαιναν στο όχημα σκοτώθηκαν, και πιθανότατα η Έφρατ Κατς... σκοτώθηκε επίσης», τόνισε ο ισραηλινός στρατός.

Συμπλήρωσε ότι η έρευνα έδειξε ότι δεν ήταν εφικτό να είναι διακριτοί οι όμηροι από τα υπάρχοντα συστήματα παρακολούθησης.

«Ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας δεν εντόπισε κάποια σφάλμα στην επιχείρηση του πληρώματος του ελικοπτέρου, το οποίο λειτούργησε σε συμφωνία με τις εντολές σε μια πολύπλοκη εμπόλεμη κατάσταση», κατέληξε.

