Έξι ρωσικά αεροπλάνα σε αεροπορική βάση στην περιοχή του Ροστόφ ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε η Ουκρανία έπειτα από επίθεση με drone που πραγματοποίησε εναντίον στόχων στη νότια Ρωσία.

Πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο BBC Ukrainian ότι άλλα οκτώ αεροσκάφη υπέστησαν σοβαρές ζημιές και 20 υπάλληλοι πιθανότατα έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Η βάση Morozovsk διαθέτει αεροσκάφη Su-27 και Su-34 που χρησιμοποιούνται στην πρώτη γραμμή μάχης στην Ουκρανία, ανέφεραν οι πηγές.

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από τη Ρωσία για αναφορές για επίθεση σε αεροδρόμιο. Ωστόσο, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότερα από 40 drones είχαν στοχεύσει στην περιοχή, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία.

Ο Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής του BBC, Πάβελ Ακσιόνοφ, λέει ότι μια επίθεση από τόσα πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να έχει συντρίψει την αεροπορική άμυνα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι περιοχές Σαράτοφ, Κουρσκ, Μπέλγκοροντ και Κρασνοντάρ είχαν επίσης στοχοποιηθεί υπογραμμίζοντας ότι όλα τα drones καταρρίφθηκαν.

Στην περιοχή Μοροζόφσκ του Ροστόφ, χτυπήθηκε ένας ηλεκτρικός υποσταθμός, αφήνοντας περίπου 600 άτομα χωρίς ρεύμα για λίγες ώρες, δήλωσε ο κυβερνήτης του Ροστόφ Βασίλι Γκολούμπεφ στο κανάλι του στο Telegram.

Πρόσθεσε ότι υπήρξαν κάποιες ζημιές σε οικιστικό συγκρότημα 16 ορόφων.

Η Ουκρανία έχει εντείνει το τελευταίο καιρό τις επιθέσεις με drones σε στόχους εντός της Ρωσίας στοχεύοντας σε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.



Πηγή: skai.gr

