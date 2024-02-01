Λογαριασμός
Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως κατέρριψε «τρία ιρανικά UAVs» στον Κόλπο του Άντεν

Προτού συμπληρωθεί μια ώρα, το ίδιο αντιτορπιλικό κλάσης Άρλι Μπερκ «κατέρριψε τρία ιρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» τα οποία βρίσκονταν «κοντά» του, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν ήταν οπλισμένα ή όχι.

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν τρία ιρανικά UAVs στον Κόλπο του Άντεν

Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέρριψε χθες Τετάρτη «τρία ιρανικά UAVs» και βαλλιστικό πύραυλο στον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Χθες Τετάρτη «περί τις 20:30 (ώρα Σανάα· 19:30 ώρα Ελλάδας) οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίων επιφανείας (...) Ο πύραυλος καταρρίφθηκε από το USS Carney (DDG 64)», αναφέρεται στο ανακοινωθέν της CENTCOM.

Προτού συμπληρωθεί μια ώρα, στις 21:10 (20:10) το ίδιο αντιτορπιλικό κλάσης Άρλι Μπερκ «κατέρριψε τρία ιρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» τα οποία βρίσκονταν «κοντά» του, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν ήταν οπλισμένα ή όχι. «Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές», σημειώνεται πάντως στο δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κόλπος του Άντεν πύραυλος Χούθι ΗΠΑ Πλοία
