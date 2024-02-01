Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως κατέρριψε «τρία ιρανικά UAVs» στον Κόλπο του Άντεν

Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέρριψε χθες Τετάρτη «τρία ιρανικά UAVs» και βαλλιστικό πύραυλο στον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Χθες Τετάρτη «περί τις 20:30 (ώρα Σανάα· 19:30 ώρα Ελλάδας) οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίων επιφανείας (...) Ο πύραυλος καταρρίφθηκε από το USS Carney (DDG 64)», αναφέρεται στο ανακοινωθέν της CENTCOM.

Προτού συμπληρωθεί μια ώρα, στις 21:10 (20:10) το ίδιο αντιτορπιλικό κλάσης Άρλι Μπερκ «κατέρριψε τρία ιρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» τα οποία βρίσκονταν «κοντά» του, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν ήταν οπλισμένα ή όχι. «Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές», σημειώνεται πάντως στο δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

