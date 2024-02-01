Πόλεμος στην Ουκρανία: Βόμβα έπληξε νοσοκομείο στο Χάρκοβο

Ρωσική βόμβα έπληξε νοσοκομείο στη βορειοανατολική Ουκρανία χθες Τετάρτη, διαλύοντας τα παράθυρα, καταστρέφοντας εξοπλισμό κι οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση δεκάδων ασθενών, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο Βολοντίμιρ Τιμόσκο, επικεφαλής της αστυνομίας στο Χάρκοβο, ανέφερε πως βόμβα έπληξε το νοσοκομείο στις 21:45, στην πόλη Βελίκι Μπουρλούκ, βορειοανατολικά της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας Χαρκόβου, ενώ δεύτερη έπεσε σε κοντινή απόσταση.

Μέσω Facebook, πρόσθεσε ότι από τη δομή απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 38 άνθρωποι, οι 33 ασθενείς, 2 από τους οποίους κλινήρεις.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε μέσω Telegram πως γίνονταν εργασίες καθαρισμού στο νοσοκομείο τη νύχτα και πρόσθεσε πως προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου σε τέσσερις ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με τον κ. Σινεχούμποφ, το γεγονός πως το προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα όταν κηρύχθηκε συναγερμός επέτρεψε να γίνει ομαλά η εσπευσμένη απομάκρυνση. Ασθενείς εστάλησαν σε άλλες δομές υγείας ή εξωτερικά ιατρεία.

Σε φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας διακρίνονται σχεδόν όλα τα παράθυρα του νοσοκομείου σπασμένα και συντρίμμια στον δρόμο μπροστά στο κτίριο.

Εικονίζονται ακόμη δωμάτια του νοσοκομείου με εξοπλισμό που έχει υποστεί ζημιές και σκορπισμένα συντρίμμια στο εσωτερικό.

Οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού στη Χαρκίβ είναι συχνές τις τελευταίες εβδομάδες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς του ζήτησε σχόλιο.

Η Ρωσία αρνείται πως βάζει στο στόχαστρο πολιτικές υποδομές, αν και έχουν βομβαρδιστεί ιατρικές και εκπαιδευτικές δομές κατά τη διάρκεια του πολέμου που οδεύει να συμπληρώσει 24 μήνες.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ ανέφερε μέσω Telegram ότι ρωσικά drones έπληξαν υποδομή στην πόλη. Δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

