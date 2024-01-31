Λογαριασμός
Βέλγοι αγρότες έστησαν τα τρακτέρ τους κοντά στο Ευρωκοινοβούλιο (Φωτογραφίες)

Τα τρακτέρ είναι ακινητοποιημένα λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αγρότες Βέλγιο

Στους δρόμους βρίσκονται και οι αγρότες του Βελγίου οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. 

Αγρότες

Ο Sylvain Dardenne ένας νεαρός Βέλγος αγρότης μιλώντας στην ιστοσελίδα Guardian αναφέρθηκε στα προβλήματα του κλάδου τους. Όπως εξήγησε καθισμένο πάνω στο τρακτέρ του σε ένα δρόμο που ήταν γεμάτος σταθμευμένα τρακτέρ και περιπολικά, λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανησυχεί για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και για τα προϊόντα που έρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά που, κατά την άποψή του, δεν χρειάζεται να πληρούν τα ίδια πρότυπα.

Αγρότες

Οι Αρχές συνέστησαν στους ανθρώπους να αποφεύγουν να πηγαίνουν στις Βρυξέλλες με αυτοκίνητο σήμερα Τετάρτη και αύριο, Πέμπτη.

