Στους δρόμους βρίσκονται και οι αγρότες του Βελγίου οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ο Sylvain Dardenne ένας νεαρός Βέλγος αγρότης μιλώντας στην ιστοσελίδα Guardian αναφέρθηκε στα προβλήματα του κλάδου τους. Όπως εξήγησε καθισμένο πάνω στο τρακτέρ του σε ένα δρόμο που ήταν γεμάτος σταθμευμένα τρακτέρ και περιπολικά, λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανησυχεί για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και για τα προϊόντα που έρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά που, κατά την άποψή του, δεν χρειάζεται να πληρούν τα ίδια πρότυπα.

I spoke with a young Belgian farmer who was sitting in his tractor a few blocks from the European Parliament today.



Here he explains his concerns to the @guardian. pic.twitter.com/FwPWt2pqzi — Lili Bayer (@liliebayer) January 31, 2024

Οι Αρχές συνέστησαν στους ανθρώπους να αποφεύγουν να πηγαίνουν στις Βρυξέλλες με αυτοκίνητο σήμερα Τετάρτη και αύριο, Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

