Σε συναγερμό η Μέση Ανατολή

Της Αθηνάς Παπακώστα

Εν μέσω ανησυχιών, από την 1η Απριλίου, για ενδεχόμενη επίθεση αντιποίνων του Ιράν κατά του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ξεκαθαρίζει από την αεροπορική βάση Τελ Νοφ πως «όποιος μας κάνει κακό, θα ανταποδώσουμε», ενώ υπογραμμίζει ότι «είμαστε προετοιμασμένοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες ασφαλείας του κράτους του Ισραήλ, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά».

Την ίδια στιγμή, έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα και να απαντήσουν σε επίθεση της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ τονίζουν πως είναι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF). Όπως σχολίασε, μάλιστα, ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, «μία επίθεση από το ιρανικό έδαφος θα ήταν σαφής απόδειξη των ιρανικών προθέσεων να κλιμακώσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από τους πληρεξούσιούς τους».

Έχει προηγηθεί το μήνυμα αλληλεγγύης υπέρ του Ισραήλ από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επαναβεβαίωσε ότι «η δέσμευση» της Ουάσιγκτον «υπέρ της ασφάλειας του Ισραήλ μπροστά στις απειλές του Ιράν και των συμμάχων του παραμένει αλύγιστη» και προσέθεσε ότι «θα κάνουμε το παν εντός των δυνάμεών μας για να προστατεύσουμε την ασφάλεια του Ισραήλ».

Για τους ειδικούς η απάντηση της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ - το οποίο κατηγορεί για την πολύνεκρη επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό πριν από 12 ημέρες - αποτελεί θέμα χρόνου.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ισχυρότερος σύμμαχος του Ισραήλ, γνωρίζουν πως μία ιρανική επίθεση θα αποτελέσει κίνηση σοβαρής κλιμάκωσης σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο ο οποίος, μέχρι στιγμής, διεξάγεται δι' αντιπροσώπων ή με επιθέσεις σε τρίτες χώρες όπως ο Λίβανος και η Συρία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αποτρέψει τα αντίποινα της Τεχεράνης και, ταυτόχρονα, τη μετατροπή του εν εξελίξει πολέμου στη Γάζα σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση που θα μπορούσε να σύρει και την Ουάσιγκτον σε αυτή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, έχει ήδη συνομιλήσει με ομολόγους του σε Κίνα, Τουρκία, Σαουδική Αραβία αλλά και στην Ευρώπη προκειμένου, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, να καταστήσει σαφές ότι «η κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός» καλώντας τους, κατ' αυτόν τον τρόπο, να παροτρύνουν το Ιράν να μην κλιμακώσει τη σύγκρουση με το Ισραήλ αλλά, να μειώσει την ένταση.

Ήδη στο Ισραήλ βρίσκεται ο διοικητής της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom) στρατηγός Μάικλ Έρικ Κουρίλα για να συναντήσει ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους αλλά και τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, είχε διαβουλεύσεις με ομολόγους του σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ και Τουρκία ενώ, ταξίδεψε στη Συρία και τη Δαμασκό αλλά και στο Ομάν, το οποίο – όπως σημειώνει στη σχετική ανάλυσή της η βρετανική εφημερίδα The Guardian, μπορεί να αποτελέσει τη χώρα η οποία μπορούσε να δράσει με διαμεσολαβητικό τρόπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα δε με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ενόσω βρισκόταν στην πρωτεύουσα Μουσκάτ διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη δεν θα ενεργήσει βιαστικά και θα απαντήσει με τρόπο ο οποίος στοχεύει να αποφευχθεί σοβαρή κλιμάκωση.

Από την πλευρά της, η Μόσχα καλεί σε αυτοσυγκράτηση ώστε, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να μην υπάρξει πλήρης αποσταθεροποίηση στην περιοχή ενώ, το ρωσικό ΥΠΕΞ καλεί ήδη τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Μέση Ανατολή και την ίδια στιγμή η γερμανική Lufthansa, ένας εκ των δύο δυτικών αερομεταφορέων που πετά απευθείας στην Τεχεράνη ανέστειλε τις πτήσεις της από και προς το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

