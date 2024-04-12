Ψηφιακή σύνοδος κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων χωρών της Λατινικής Αμερικής, για να συζητήσουν και να καταδικάσουν την εισβολή της αστυνομίας του Ισημερινού στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κίτο πριν από μια εβδομάδα, η οποία αναμενόταν να γίνει σήμερα, αναβλήθηκε για την Τρίτη (16η Απριλίου), ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ονδούρας, η οποία ασκεί την pro tempore προεδρία της κοινότητας κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC).

«Κατόπιν αιτήματος του Μεξικού, η σύνοδος αναβλήθηκε για την Τρίτη στις 09:00 (σ.σ. ώρα Ονδούρας· 18:00 ώρα Ελλάδας)», εξήγησε η Σιομάρα Κάστρο μέσω X.

Η εισβολή της αστυνομίας του Ισημερινού στη μεξικανική πρεσβεία την 5η Απριλίου, για να συλληφθεί ο κατηγορούμενος για διαφθορά πρώην αντιπρόεδρος της χώρας Χόρχε Γκλας, που είχε καταφύγει στη διπλωματική αντιπροσωπεία τον Δεκέμβριο, προκάλεσε τη διακοπή των διμερών διπλωματικών σχέσεων του Μεξικού με το Κίτο και διεθνή κατακραυγή.

Οι ηγέτες της CELAC αναμένεται να δώσουν στη δημοσιότητα απόφαση που θα εκφράζει τη «σθεναρή καταδίκη» για την ενέργεια αυτή και πιθανόν θα προβλέπει κυρώσεις σε βάρος του Ισημερινού.

Θα εξετάσουν πρόταση με την οποία ζητείται από το Κίτο να «προωθήσει τον διάλογο για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Μεξικό» και, σε αντίθετη περίπτωση, την υιοθέτηση «πολιτικών θέσεων» εναντίον του, που θα είναι είτε «κοινές, διμερείς», ή θα ληφθούν από «διεθνείς οργανισμούς» ώστε να «υποχρεωθεί» να συμμορφωθεί.

Θα συζητήσουν σχέδιο απόφασης που θα «καταδικάζει σθεναρά» τον Ισημερινό για την «παράνομη είσοδο στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κίτο, την αχρείαστη άσκηση βίας και την καταπάτηση της αρχής του απαραβίαστου των διπλωματικών αντιπροσωπειών» στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης για την «απαγωγή» του πρώην αντιπροέδρου Χόρχε Γκλας.

Η σύμβαση της Βιένης (1961) προβλέπει ότι πρεσβείες και προξενεία είναι «απαραβίαστες» εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

