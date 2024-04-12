Κρίση στην Αϊτή: Τα αποθέματα τροφίμων υπάρχει κίνδυνος να εξαντληθούν εντός του μήνα

Τα αποθέματα τροφίμων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) στην Αϊτή, η οποία υφίσταται από τον Μάρτιο ραγδαία κλιμάκωση της βίας των συμμοριών, υπάρχει κίνδυνος να εξαντληθούν ως το τέλος του τρέχοντος μηνός, προειδοποίησε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ χθες Πέμπτη, υπογραμμίζοντας πως είναι ανάγκη να ανακτηθεί η πρόσβαση στο κυριότερο λιμάνι.

Το ΠΕΠ επισήμανε σε ανακοίνωσή του πως τις τελευταίες εβδομάδες επιτάχυνε την επισιτιστική βοήθεια που παρέχει, διανέμοντας τρόφιμα που επιτρέπουν να τρέφονται πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στη χώρα, αφότου εκδηλώθηκε το νέο κύμα βίας, τον Μάρτιο.

Όμως, παρά τις προσπάθειες να δοθεί προτεραιότητα στον εφοδιασμό από ντόπιους παραγωγούς, το ΠΕΠ «ανησυχεί για τον κίνδυνο τα αποθέματα τροφίμων να εξαντληθούν περί τα τέλη Απριλίου», κατά την ανακοίνωση.

Την ώρα που το κλείσιμο του κυριότερου λιμένα και του βασικού αεροδρομίου της αϊτινής πρωτεύουσας εδώ κι έναν μήνα εμποδίζει «την άφιξη βοήθειας», τα αποθέματα του ΠΕΠ αρκούν για να τραφούν 175.000 άνθρωποι για χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα.

«Το ΠΕΠ κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προσφέρει βοήθεια στους πιο ευάλωτους, όμως με τον τρέχοντα ρυθμό, θα έχουμε εξαντλήσει τα αποθέματά μας στα τέλη του Απριλίου. Πρέπει να ξανανοίξει αμέσως το λιμάνι της πρωτεύουσας για να επιτραπεί ο ανεφοδιασμός», επέμεινε ο Ζαν-Μαρτέν Μπάουερ, ο διευθυντής του παραρτήματος του ΠΕΠ στην Αϊτή, ζητώντας ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί «απρόσκοπτη πρόσβασή» του σ’ όλη τη χώρα.

Ο κίνδυνος εξάντλησης των αποθεμάτων ενσκήπτει την ώρα που η διατροφική ανασφάλεια στη φτωχότερη χώρα της Καραϊβικής βρίσκεται σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την περίοδο μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2010, υπογραμμίζει το ΠΕΠ.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του ολοκληρωμένου πλαισίου για τη διατροφική ασφάλεια (IPC), που δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο, η κατάσταση έχει χειροτερέψει στη χώρα, με σχεδόν 5 εκατομμύρια ανθρώπους, με άλλα λόγια σχεδόν τον μισό πληθυσμό, σε κατάσταση σοβαρής επισιτιστικής ανασφάλειας, εκ των οποίων 1,64 εκατ. στο επίπεδο 4 (κατάσταση εκτάκτου ανάγκης) στην πεντάβαθμη κλίμακα.

Κάπου 125.000 παιδιά διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν οξύ υποσιτισμό.

Την ίδια ώρα το σχέδιο ανθρωπιστικής αντίδρασης του ΟΗΕ στην Αϊτή για το 2024, κοστολογημένο στα 674 εκατ. δολάρια, δεν έχει εξασφαλίσει παρά το 7% της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ισχυρές συμμορίες, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, ένωσαν τις δυνάμεις τους κι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών τμημάτων, φυλακών, του διεθνούς αεροδρομίου και του κυριότερου λιμανιού, με διακηρυγμένο στόχο να διώξουν από την εξουσία τον de facto πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί.

Αυτός ο τελευταίος ανακοίνωσε την 11η Μαρτίου πως θα παραιτείτο αφήνοντας σε μεταβατικό συμβούλιο το καθήκον να ονομάσει υπηρεσιακό διάδοχό του. Όμως ο σχηματισμός αυτού του μεταβατικού συμβουλίου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

«Η βία των συμμοριών εμποδίζει την πρόσβαση των Αϊτινών στις δομές υγείας στην Πορτ-ο-Πρενς», τόνισε εξάλλου χθες ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας πως πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το μεγαλύτερο που εξακολουθεί να λειτουργεί, έχει «κατακλυστεί», ενώ τα ασθενοφόρα αντιμετωπίζουν «δυσκολίες να φθάσουν σε περιοχές που ελέγχονται από τις συμμορίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

