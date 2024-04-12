Σε εξέλιξη επιχειρήσεις του Ισραήλ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό πως διεξάγουν νέες επιχειρήσεις, ειδικά στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως πρόκειται για επιχειρήσεις «ακριβείας» και «βασισμένες σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν» για να «εξαλειφθούν τρομοκράτες» και να χτυπηθούν «τρομοκρατικές υποδομές στην κεντρική Γάζα».

Μαχητικά βομβάρδισαν στόχους και επιχείρησαν δυνάμεις στο πεδίο, πρόσθεσε ο στρατός.

Δυνάμεις εντόπισαν «ένοπλο τρομοκράτη που βγήκε από υπόγεια σήραγγα κοντά τους» και εισήλθε σε «στρατιωτική υποδομή», προτού τον στοχοποιήσει αεροσκάφος καθώς πλησίαζε τους ισραηλινούς στρατιώτες.

Βρέθηκαν «ράμπες εκτόξευσης ρουκετών», ενώ το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό επίσης ενεπλάκη ανοίγοντας πυρ εναντίον διαφόρων στόχων, πάντα σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στην περιοχή έκαναν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς σε πολυκατοικία στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσέιρατ, νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας.

Στον νότο, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, ανέφεραν πηγές στις παλαιστινιακές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως σκοτώθηκε επίσης «χρηματοδότης» της Χαμάς σε αεροπορικό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας. Τον κατονόμασε ως «Νάσερ Ιακώβ Τζάμπερ Νάσερ» και τον χαρακτήρισε «υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση μεγάλου μέρους των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χαμάς στη Ράφα», υποστηρίζοντας πως τον Δεκέμβριο μετέφερε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός απέσυρε μονάδες από τη Χαν Γιούνις και άλλους τομείς της νότιας Λωρίδας της Γάζας. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε ωστόσο πως η αναδίπλωση έγινε στο πλαίσιο των σχεδιασμών για να εξαπολυθεί χερσαία επίθεση στη Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, που κατά τον ίδιο είναι το «τελευταίο» μεγάλο οχυρό της Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διατρανώνει πως η επιχείρηση αυτή θα γίνει, παρότι στην πόλη έχουν καταφύγει σχεδόν 1,5 εκατ. βίαια εκτοπισμένοι Γαζαίοι και παρά τις πιέσεις διαφόρων ξένων κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής των ΗΠΑ, του βασικού συμμάχου του Ισραήλ, να ακυρωθεί ώστε να μην υπάρξουν ακόμα πιο βαριές απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

