Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ διεμήνυσε χθες Πέμπτη ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει οποιαδήποτε ιρανική επίθεση στην επικράτειά του.

«Απευθείας ιρανική επίθεση θα απαιτήσει προσήκουσα ισραηλινή ανταπόδοση εναντίον του Ιράν», είπε στον αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του.

Κατά το Πεντάγωνο, ο αμερικανός στρατηγός Μάικλ «Έρικ» Κουρίλα, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), επέσπευσε επίσκεψή του στο Ισραήλ για να συζητήσει με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας αυτής τις «τρέχουσες απειλές για την ασφάλεια».

Ο στρατηγός Κουρίλα επισκέπτεται τακτικά τη χώρα τους τελευταίους μήνες, μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.