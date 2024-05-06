Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς ένα εκλογικό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους από το οποίο δεν θα προκύπτει αυτοδυναμία, σχολίασε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ μετά από τις απώλειες του Συντηρητικού Κόμματός του στις δημοτικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης.

Μιλώντας στους Times και προσπαθώντας να αναδείξει κάτι θετικό από το αποτέλεσμα, το οποίο παραδέχθηκε πως ήταν «πικρά απογοητευτικό» για τους Τόρις, ο κ. Σούνακ στην ουσία αποδέχθηκε πως περιμένει το κόμμα του να καταταγεί δεύτερο στις εθνικές εκλογές πίσω από τους Εργατικούς του Κιρ Στάρμερ, όπως δείχνουν και όλες οι δημοσκοπήσεις.

Επικαλούμενος αναγωγή του εκλογικού αποτελέσματος της Πέμπτης σε εθνικό επίπεδο από τον αναλυτή Μάικλ Θράσερ, ο κ. Σούνακ είπε πως ο κ. Στάρμερ δεν θα κέρδιζε αυτοδυναμία και θα έπρεπε να συγκυβερνήσει με κάποιο από τα μικρότερα κόμματα. Άλλοι αναλυτές πάντως αμφισβητούν τη συγκεκριμένη αναγωγή.

«Το να στερεωθεί ο Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ από το SNP, τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες και τους Πράσινους θα ήταν μια καταστροφή για τη Βρετανία. Η χώρα δεν χρειάζεται περισσότερα πολιτικά παζάρια, αλλά δράση», σχολίασε ο πρωθυπουργός.

Επέμεινε δε πως οι Συντηρητικοί είναι το μόνο κόμμα με εφαρμόσιμο σχέδιο διακυβέρνησης για την κάλυψη των προτεραιοτήτων του λαού.

Οι Συντηρητικοί έχασαν σχεδόν 500 θέσεις δημοτικών συμβούλων στην Αγγλία και τη δημαρχία των Δυτικών Midlands που πέρασε στον έλεγχο των Εργατικών.

