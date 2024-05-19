Τη διαδικασία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου μέσω επιστολικής ψήφου ανέλυσε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Δημήτρη Οικονόμου η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

Όπως εξήγησε η κα Κεραμέως, «μέχρι στιγμής έχουν ζητήσει να ψηφίσουν με επιστολική 202.000 εκλογείς. Ήδη έχουν παραληφθεί 9/10 φακέλους επιστολικής ψήφου, πάνω από 180.000 έχουν παραλάβει το υλικό. Ήδη έχουν φτάσει στις κάλπες πάνω από 12.000 ψήφοι, έχει αρχίσει η επιστροφή».

«Αυτοί οι 202.000 εκλογείς έχουν εγγραφεί από 128 διαφορετικές χώρες. Το πιο συγκινητικό είναι ότι ο φάκελος πάει και βρίσκει τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στις 90 από τις 128 χώρες δεν λειτούργησε εκλογικό τμήμα στις τελευταίες εθνικές εκλογές γιατί δεν υπήρξε ο απαιτούμενος αριθμός εκλογέων. Άρα, αυτοί οι συμπατριώτες μας δεν θα είχαν άλλον τρόπο να ψηφίσουν εάν δεν υπήρχε η επιστολική ψήφος», πρόσθεσε.

Για πιθανή επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, η κα Κεραμέως υποστήριξε ότι «προτεραιότητά μας μετά τις ευρωεκλογές είναι να φέρουμε προς συζήτηση στη Βουλή την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές. Θέλουμε 200 ψήφους».

«Η επιστολική καταργεί όλα τα πρακτικά εμπόδια που υπήρχαν στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Αυτό δεν είναι πανάκεια για την αποχή. Η αποχή έχει σύνθετα αίτια. Μπορεί ένα μέρος της αποχής να είναι και τα πρακτικά εμπόδια. Κάθε έλληνας πολίτης, τον οποίο διευκολύνουμε στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου, είναι κέρδος για τη Δημοκρατία», ανέφερε η υπουργός Εσωτερικών.

Όσον αφορά στην κριτική που δέχθηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος της καταλογίζει ευθύνες για την υπόθεση Ασημακοπούλου και ζητά την παραίτησή της, η κα Κεραμέως είπε: «Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση ακόμα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπήρξε ανακοίνωση ότι είναι υπό διάσκεψη το ζήτημα αυτό. Όταν υπάρξει απόφαση θα την μελετήσουμε πολύ προσεκτικά και θα το συζητήσουμε».

«Δεν έγινε ποτέ καμία διάρρηξη στο υπουργείο Εσωτερικών», επισήμανε η υπουργός Εσωτερικών, τονίζοντας: «Ο αγώνας για τη διαρκή προστασία προσωπικών δεδομένων είναι διαρκής, μεγάλος και καθημερινός. Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, έχουμε ένα χρέος να λαμβάνουμε διαρκώς περισσότερα μέτρα», πρόσθεσε .

Η κα Κεραμέως υποστήριξε ότ ι«είμαστε πανέτοιμοι για τις ευρωεκλογές», και έκανε λόγο για «κάλπη εθνικής σημασίας». «Το τι μήνυμα θα σταλεί στην κάλπη έχει να κάνει και με το ποιά δύναμη θα μπορέσει η κυβέρνηση να υλοποιήσει όλες τις μεταρρυθμίσεις. Έχει να κάνει με τη δύναμη που θα διαθέτει η κυβέρνηση για να συνεχίσει αυτό το έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τα μπόνους παραγωγικότητας στους δημοσίους υπαλλήλους, η υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι «αυτοί που έχουν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων υπηρεσιακών παραγόντων, θα μπορούν να έχουν ένα μπόνους, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του βασικού μισθού. Εισάγουμε υγιή κίνητρα στο δημόσιο. Επιβραβεύουμε άξιους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι υπερβάλλουν εαυτόν», σημειώνοντας ότι «έχουν μπει δικλείδες ασφαλείας για να μην μπορούν να το λάβουν όλοι», με ανώτατο αριθμό δικαιούχων υπαλλήλων, ελάχιστο ποσό μπόνους και ελέγχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.