Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Ταϊβάν, τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 25 χιλιομέτρων (15,53 μίλια), σύμφωνα με την ίδια πηγή.
🔔#Earthquake (#地震) M5.5 occurred 33 km S of #Hualian (#Taiwan) 8 min ago (local time 17:52:45). More info at:— EMSC (@LastQuake) May 6, 2024
📱https://t.co/IbUfG7TFOL
🌐https://t.co/37nH5MNWoj
🖥https://t.co/6N7gsSokUV pic.twitter.com/YchoCm133v
Πηγή: skai.gr
