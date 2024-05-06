Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Ταϊβάν, τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 25 χιλιομέτρων (15,53 μίλια), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.