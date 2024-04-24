Την στενή συνεργασία Γερμανίας-Βρετανίας, ειδικά στον τομέα της ασφαλείας, επαναβεβαίωσαν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, ανακοινώνοντας νωρίτερα σήμερα την από κοινού ανάπτυξη τηλεκατευθυνόμενου οβιδοβόλου για μελλοντικές χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν επίσης την δέσμευσή τους στην στήριξη της Ουκρανίας «για όσο χρειαστεί», ενώ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Όλαφ Σολτς απέκλεισε εκ νέου την αποστολή συστήματος Taurus, ακόμη και μετά την απόφαση των ΗΠΑ να διαθέσουν στην Ουκρανία σύστημα μεγάλου βεληνεκούς ATACMS. «Σχετικά με τους πυραύλους Taurus, η απόφασή μου δεν θα αλλάξει», τόνισε ο καγκελάριος και υπενθύμισε ότι η Γερμανία και η Βρετανία είναι μετά τις ΗΠΑ οι σημαντικότεροι προμηθευτές στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία. «Η απόφασή μου είναι ξεκάθαρη σχετικά με το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα. Αλλά είναι απολύτως ξεκάθαρη και σε ό,τι αφορά την πρόθεση να παραμείνουμε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας στην Ευρώπη, μαζί με την Βρετανία να είμαστε εκείνοι που κάνουν τα περισσότερα», δήλωσε ο κ. Σολτς.

Ο κ. Σούνακ από την πλευρά του χαιρέτισε το «νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις με την Γερμανία, αναφερόμενος στο κοινό εξοπλιστικό πρόγραμμα και, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν κατανοεί την άρνηση του Βερολίνου να παραδώσει πυραύλους Taurus στην Ουκρανία, δήλωσε ότι το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη συμμαχία, στο πλαίσιο της οποίας ο καθένας προσφέρει αυτό που μπορεί. «Σε αυτήν την επικίνδυνη στιγμή για τον κόσμο, η Βρετανία και η Γερμανία στέκονται δίπλα-δίπλα με στόχο να προστατεύσουν την ειρήνη και την ευημερία στις χώρες μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε.

Τόσο ο κ. Σούνακ όσο και ο κ. Σολτς υπογράμμισαν την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες και να μην περιμένει τα πάντα από τις ΗΠΑ. Αναφερόμενος στην αποδέσμευση από το Κογκρέσο πακέτου 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, ο καγκελάριος έκανε λόγο για «ενθαρρυντικό και απαραίτητο μήνυμα» και σημείωσε ότι η απόφαση των ΗΠΑ «δεν μας απαλλάσσει εδώ στην Ευρώπη από την αποστολή να διευρύνουμε περαιτέρω την στήριξη στην Ουκρανία ώστε κάθε χώρα να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στον επιτιθέμενο». Απευθυνόμενος μάλιστα στις ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν Patriot, απηύθυνε έκκληση να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν τέτοια συστήματα στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Γερμανία ανακοίνωσε μόλις πρόσφατα την πρόθεσή της να στείλει και ένα τρίτο σύστημα Patriot στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

