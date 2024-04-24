Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα λάβει μέρος σήμερα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ο οποίος θα διεξαχθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε λάβει μέρος σε αντίστοιχο ποδοσφαιρικό αγώνα το 2021, επιτυγχάνοντας μάλιστα και ένα τέρμα με πέναλτι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, προπονητής της ομάδας με την οποία θα αγωνιστεί ο πρόεδρος Μακρόν είναι ο Αρσέν Βενγκέρ ενώ συμπαίκτες του θα είναι μεταξύ άλλων ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο Λοράν Μπλαν, ο Μαρσέλ Ντεσαγί, ο Ρομπέρ Πιρές, ο Κριστιάν Καρεμπέ κ.ά.

«Θα παίξουμε αυτόν τον αγώνα για τα παιδιά και τους εφήβους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος πρόεδρος.

Ce match, nous allons le jouer pour nos enfants et adolescents hospitalisés. pic.twitter.com/H2kcATMv0A — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2024

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

