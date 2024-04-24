Λογαριασμός
Γαλλία: Ο Μακρόν σε ποδοσφαιρικό αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό με Καρεμπέ, Ντεσάμπ, Μπλαν, Ντεσαγί και Πιρές - Η ανάρτησή του

Προπονητής της ομάδας με την οποία θα αγωνιστεί ο Γάλλος πρόεδρος., Εμανουέλ Μακρόν, είναι ο Αρσέν Βενγκέρ 

French President Emmanuel Macron

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα λάβει μέρος σήμερα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ο οποίος θα διεξαχθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε λάβει μέρος σε αντίστοιχο ποδοσφαιρικό αγώνα το 2021, επιτυγχάνοντας μάλιστα και ένα τέρμα με πέναλτι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, προπονητής της ομάδας με την οποία θα αγωνιστεί ο πρόεδρος Μακρόν είναι ο Αρσέν Βενγκέρ ενώ συμπαίκτες του θα είναι μεταξύ άλλων ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο Λοράν Μπλαν, ο Μαρσέλ Ντεσαγί, ο Ρομπέρ Πιρές, ο Κριστιάν Καρεμπέ κ.ά.

«Θα παίξουμε αυτόν τον αγώνα για τα παιδιά και τους εφήβους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν ποδόσφαιρο
