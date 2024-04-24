Ουαλία: 3 τραυματίες σε φερόμενη επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Τρία άτομα τραυματίστηκαν το μεσημέρι σε σοβαρό περιστατικό σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη Άμανφορντ στη νότια Ουαλία.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές από την περιοχή, δύο κορίτσια ενεπλάκησαν σε καυγά με μαχαίρι, πριν δύο μέλη προσωπικού επέμβουν να τα χωρίσουν.

Μεταξύ των τραυματιών πιστεύεται ότι συγκαταλέγεται μέλος του διδακτικού προσωπικού, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έχουν κάνει λόγο και για ένα κορίτσι τραυματισμένο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικά περιπολικά, ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο-ασθενοφόρο που έκανε αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο του Κάρντιφ.

Η αστυνομία προέβη σε μία σύλληψη και έχει πει πως δεν αναζητά άλλους υπόπτους για το περιστατικό.

