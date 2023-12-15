Ολοκληρώνει τις εργασίες της σήμερα η διήμερη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ με τη χθεσινή απόφαση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύεσων της Ουκρανίας και της Μολδαβίας να αποτελεί το κορυφαίο γεγονός.

Σήμερα, όλα αφορούν τη Μέση Ανατολή, μαζί με γενικά ζητήματα ασφάλειας και άμυνας.

Χθες, η Ουκρανία και η Μολδαβία πήραν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν τη μακρά πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ αφού ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν αποχώρησε από την αίθουσα ώστε οι υπόλοιποι 26 αρχηγοί κυβερνήσεων να συμφωνήσουν ομόφωνα.

Ωστόσο, ο Όρμπαν μπλόκαρε οποιαδήποτε συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, εμμένοντας έτσι στην απόφασή του να μην συμφωνήσει στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετη βοήθεια για το Κίεβο. Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, αυτό σήμαινε πως η ΕΕ οδεύει προς μια έκτακτη σύνοδο κορυφής τον Ιανουάριο.

Ειδικότερα, θα υπάρξει άλλη μια σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις αρχές του επόμενου έτους, αφού οι ηγέτες απέτυχαν να βρουν λύση για τον προϋπολογισμό για να ξεπεράσουν το βέτο της Ουγγαρίας. Η απόφαση για μεταφορά της συζήτησης τον Ιανουάριο λήφθηκε με το σκεπτικό ότι η Βουδαπέστη δεν αναμένεται να μετακινηθεί σύντομα και δεν θα υπήρχε συμφωνία σε αυτή τη σύνοδο.



Πηγή: skai.gr

