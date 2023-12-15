Μεσανατολικό: 2 δημοσιογράφοι Al Jazeera τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυραύλους

Δύο δημοσιογράφοι του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera, ο Ουαλίντ αλ Νταχντού και ο Σαμίρ Αμπού Ντάκα τραυματίστηκαν σήμερα από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από drone στη Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε μια από τους συνάδελφους των δημοσιογράφων.

Ο Νταχντού τραυματίστηκε στο χέρι και νοσηλεύεται ενώ είναι άγνωστο πού βρίσκεται ο Αμπού Ντάκα, δήλωσε στη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του Al Jazeera η δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια του δικτύου στον παλαιστινιακό θύλακα, η Χίντα Ακίλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

