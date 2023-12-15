Πολιτική Προστασία: «Νέο κύμα» κακοκαιρίας με χιόνια-Οδηγίες στους πολίτες

Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, μετά από ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, προς τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι βροχές και οι καταιγίδες που ήδη εκδηλώνονται στη δυτική και τη βόρεια χώρα αναμένεται τις επόμενες ώρες να ενταθούν και να επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές.

Παράλληλα από το απόγευμα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα και κυρίως στο βόρειο Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και τα ημιορεινά, ενώ το Σάββατο (16-12-2023) θα χιονίσει και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή τις επόμενες ώρες σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, ενώ το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και στα κεντρικά τμήματα της χώρας κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

Α] Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Σήμερα Παρασκευή (15-12-2023) στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και από το απόγευμα στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο.

β) Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (16-12-2023) θα υπάρξει ύφεση των φαινομένων στα δυτικά, αλλά στην ανατολική χώρα (κυρίως στις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανόν τη Χαλκιδική) τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα έως και το απόγευμα.

γ) Μετά το απόγευμα του Σαββάτου (16-12-2023) τα ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Σε αυτές τις περιοχές, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν κατά την διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή.

Β] Χιονοπτώσεις, που κατά τόπους θα είναι πυκνές, θα σημειωθούν :

α) Τις επόμενες ώρες της Παρασκευής (15-12-2023) στη δυτική Μακεδονία (και μέσα στις πόλεις), τα ορεινά της υπόλοιπης Βόρειας Ελλάδος και της Κεντρικής, ενώ προς το βράδυ θα χιονίσει και σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης (σε περιοχές με υψόμετρο από 500 μέτρα και πάνω). Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο θα χιονίσει και στα ορεινά των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

β) Το Σάββατο (16-12-2023) οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Κεντρικής και τη Βόρειας Ελλάδος, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (περίπου από 200μ). Ύφεση των χιονοπτώσεων αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Γ] Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν:

α) Σήμερα Παρασκευή (15-12-2023) από το απόγευμα στη βορειοανατολική Ελλάδα και κυρίως στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

β) Tο Σάββατο (16-12-2023) αρχικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο και από μεσημέρι σε όλο το Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

γ) Tην Κυριακή (17-12-2023) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο στα 8 μποφόρ μέχρι και το μεσημέρι, ενώ σταδιακή εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα και μετά.

Δ] Παγετός θα σημειωθεί το Σαββατοκύριακο στη βόρεια Ελλάδα που τοπικά την Κυριακή στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

Σημειώνεται ότι, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr., ενώ σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΠΠ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

• Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

• Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

• Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

• Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

• Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

• Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

• Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).

