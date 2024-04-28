Απολογίες χούλιγκανς: Τι ισχυρίζεται ένας εκ της φερόμενης ηγετικής ομάδας που προφυλακίστηκε χθες

Πέντε από τους 32 κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στα δικαστήρια έχουν ήδη απολογηθεί στους τρεις ανακριτές που χειρίζονται την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης οπαδών, στην οποία αποδίδεται η ευθύνη για τη δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι από τους πέντε της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων που λογοδοτεί στις αρχές για την υπόθεση, έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Με τις απολογίες των 32 ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση της ποινικής υπόθεσης όσον αφορά τις θέσεις που εκφράζουν στους δικαστικούς λειτουργούς τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στη μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών για τη δολοφονία του αστυνομικού και τη δράση εγκληματικής οργάνωσης οπαδών.

Από τη χθεσινή διαδικασία απολογίας 31 κατηγορουμένων, επτά κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Μεταξύ αυτών και μάνατζερ γνωστού τράπερ στον οποίο αποδίδονται κατηγορίες για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης , μαζί με άλλους τέσσερις συγκατηγορουμένους του. Και οι πέντε, σύμφωνα με την κατηγορία, είναι αντιμέτωποι και με το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην δολοφονία του αστυνομικού.

Ο εν λόγω κατηγορούμενος, που στο παρελθόν είχε ποινική εμπλοκή σε οπαδικές υποθέσεις, φέρεται να αρνείται όσα του αποδίδονται, ισχυριζόμενος πως την ώρα των επεισοδίων έξω από το γήπεδο "Μελίνα Μερκούρη" στον Ρέντη, ήταν σε fast food.

Ο κατηγορούμενος αποδίδει την εμπλοκή του στην υπόθεση στην άρνηση του να τεθεί σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων που του προτάθηκε, προκειμένου να καταθέσει στοιχεία για τα οποία, όπως φέρεται να αναφέρει, δεν είχε καμία γνώση.

Επιπλέον, υποστηρίζει πως έχει μπει στο στόχαστρο και οπαδών της ομάδας στο «παιχνίδι» ανταγωνισμού για το ποιοι θα έχουν αποφασιστική επιρροή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

