Δολοφονία Λυγγερίδη: Έρχονται εντάλματα σύλληψης για μέλη του ηγετικού πυρήνα

«Έχει μείνει ανεξίτηλος στη μνήμη μου ο τραυματισμός του Γιώργου. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η ανθρωποκτόνος διάθεση. Αυτές οι επιθέσεις ήταν τελείως διαφορετικές από ότι είχα συναντήσει. Η σφοδρότητα, το μίσος, η πληθώρα των φονικών μέσων που χρησιμοποίησαν. Όλα αυτά έχουν χαρακτεί στη μνήμη μου, ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο επικεφαλής της διμοιρίας του Γιώργου Λυγγερίδη.

«Αναπτυχθήκαμε, είχαμε πάρει όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς έχουμε συμμετάσχει σε πολλές τέτοιου είδους επιθέσεις και επεισόδια. Κάναμε ό, τι ακριβώς όριζε το υπηρεσιακό πρωτόκολλο. Αντιληφθήκαμε από την πρώτη στιγμή ότι συνέβαινε κάτι πιο σοβαρό γιατί οι ναυτικές φωτοβολίδες ήταν σε ευθεία βολή», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «τα άτομα αυτά έχουν εσφαλμένα πρότυπα ζωής, δεν υπάρχει από πίσω η οικογένεια για να τα συγκρατήσει. Πολλά από αυτά επιδιώκουν και τον βαρύ τραυματισμό του συνανθρώπου τους. Γίνονται άκρως επικίνδυνοι γιατί με ενωμένες δυνάμεις μπορούν να επιφέρουν τέτοια δυσάρεστα αποτελέσματα».

Ο Βασίλης Καπερνάρος, δικηγόρος της οικογένειας Λυγγερίδη ανέφερε: «Να είστε βέβαιοι ότι η οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη θα μάθει τους ηθικούς αυτουργούς. Θα είμαστε δίπλα στους ανακριτές, θα δηλώσουμε παράσταση υπεράσπισης της κατηγορίας αμέσως μετά τις απολογίες, για το αν λείπει κάτι να το βρούμε στην πορεία. Θα συνυπάρξουμε με τα ανακριτικά όργανα», ανέφερε ο δικηγόρος της της οικογένειας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, Βασίλης Καπερνάρος και πρόσθεσε: «Έχει γίνει μία εξαιρετική δουλειά από την πλευρά της αστυνομίας, υπερασπίζοντας την τιμή και την αξιοπρέπειά της. Έχουμε ένα έγκλημα εναντίον της κοινωνίας. Ο Λυγγερίδης είναι παιδί της Ελλάδας,της κοινωνίας, της δημόσιας τάξης. Σε αυτό, κάποιοι απόλυτα οργανωμένοι όπλισαν και αποφάσισαν να σκοτώσουν κάποιον από την ομάδα.

