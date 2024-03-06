Παρουσιάστηκε ο τελευταίος προϋπολογισμός της βρετανικής κυβέρνησης

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Τον τελευταίο προϋπολογισμό της πριν από τις εκλογές που θα διεξαχθούν εντός του έτους παρουσίασε η βρετανική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ επιφύλασσε ορισμένες αξιοσημείωτες αλλαγές κυρίως ως προς κάποιους φόρους και το επίδομα τέκνων, αλλά η πρώτη ανάγνωση της πλειοψηφίας των αναλυτών είναι πως πρόκειται για έναν γενικά «αναιμικό» προϋπολογισμό που δε θα βελτιώσει την άσχημη δημοσκοπική εικόνα των Συντηρητικών.

Το βασικό μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Χαντ είναι η περαιτέρω μείωση κατά 2% των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για εργαζόμενους (από 10% σε 8%) και ελεύθερους επαγγελματίες (από 8% σε 6%). Το μέτρο αφήνει στην τσέπη των πρώτων 450 λίρες περισσότερες το χρόνο κατά μέσο όσο και των δεύτερων 350 λίρες.

Ανακοινώθηκε επίσης η σταδιακή και με περίοδο χάριτος κατάργηση του αμφιλεγόμενου φορολογικού καθεστώτος των 'non-doms', που επέτρεπε σε κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου να αποφεύγουν καταβολή φόρου στη χώρα δηλώνοντας το εξωτερικό ως φορολογική κατοικία.

Επίσης, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και αυξάνονται τα όρια εισοδήματος για το επίδομα τέκνων, ωφελώντας εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

Από εκεί και πέρα ο Τζέρεμι Χαντ ανακοίνωσε ότι: διατηρεί για έξι μήνες ακόμα το έκτακτο βοήθημα προς δήμους για τη στήριξη φτωχών νοικοκυριών (αν και οργανώσεις αρωγής ζητούσαν διετή παράταση) - θεσπίζει ένα καινούριο «σχέδιο παραγωγικότητας δημοσίου τομέα» με έμφαση στο σύστημα δημόσιας υγείας NHS και τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών συστημάτων του - προφέρει νέο χρηματοδοτικό πακέτο για την τοπική αυτοδιοίκηση και τις αποκεντρωμένες κυβερνήσεις - θα δώσει φοροαπαλλαγές για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές - εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση για αντικαρκινικές έρευνες και για την αντιμετώπιση άλλων παθήσεων όπως η άνοια και η επιληψία - παρατείνει κατά ένα έτος, μέχρι το 2029, τον έκτακτο φόρο για κέρδη εταιρειών ενέργειας - αυξάνει το φόρο για θέσεις business class στις αεροπορικές πτήσεις.

Επίσης αυξάνεται από την 1η Απριλίου το ετήσιο όριο εσόδων για υποχρεωτική εγγραφή επιχειρήσεων για ΦΠΑ στις 90.000 λίρες (από 85.000).

Εξάλλου, παρατείνεται ως τον Φεβρουάριο του 2025 το πάγωμα στο τέλος οινοπνευματωδών προς όφελος χιλιάδων παμπ και επιχειρήσεων εστίασης, και ανακοινώθηκε ότι για πρώτη φορά θα επιβληθεί τέλος στα υγρά ατμίσματος από το 2026.

Ως προς τις δημοσιονομικές προβλέψεις του ανεξάρτητου Γραφείου Ευθύνης Προϋπολογισμού (OBR), που συνοδεύουν τους κυβερνητικούς προϋπολογισμούς, ο κ. Χαντ τόνισε πως ο πληθωρισμός αναμένεται να πέσει εντός «μηνών» από 4% σε κάτω από 2%, που είναι και ο όρος εντολής της Τράπεζας της Αγγλίας.

Ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να είναι 0,8% φέτος και 1,9% του χρόνου, υψηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις το φθινόπωρο (0,7% και 1,4% αντίστοιχα).

Το δημόσιο χρέος προβλέπεται πως θα υποχωρήσει κάτω από το 94% ως το 2028-29, ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν ότι θα υπερέβαινε το 100%. Ο κ. Χαντ έκανε λόγο για το χαμηλότερο δημόσιο χρέος μεταξύ των χωρών του G7.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.