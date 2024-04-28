Λογαριασμός
Την επίσπευση των ερευνών για τα Τέμπη ζητεί ο Στέφανος Κασσελάκης

Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής αναφορικά με τη μεταφορά ξυλόλιου από την εμπορική αμαξοστοιχία

τέμπη

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ και επικαλούμενος δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης ζητεί «την επίσπευση όλων των σχετικών ερευνών και τεχνικών διαδικασιών, ώστε να έχουμε άμεσα μία έγκυρη απάντηση:

α. Υπήρχε παράνομη μεταφορά υλικού (ξυλόλιο) από την εμπορική αμαξοστοιχία;

β. Ανιχνεύτηκε ξυλόλιο και πιθανώς λοιπές ουσίες στα οικόπεδα όπου μεταφέρθηκαν παράνομα όγκοι χώματος αμέσως μετά το δυστύχημα των Τεμπών;».

«Ο ελληνικός λαός δε θα πάει για μία ακόμη φορά στις κάλπες χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια» καταλήγει ο κ. Κασσελάκης.

