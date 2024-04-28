Έναν επώδυνο χρηματιστηριακό κύκλο 13 και πλέον ετών θέλει να αφήσει πίσω της η χρηματιστηριακή αγορά ο κυριότερος δείκτης της οποίας έχει επιστρέψει στον... Απρίλιο του 2011, κλείνοντας την "μαύρη" περίοδο της κρίσης.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει πιάσει τα επίπεδα των 100 δισ. ευρώ, που είχε να "δει" από τις αρχές Νοεμβρίου του 2009, όταν ο δείκτης ήταν στις 2.400 μονάδες.

Την ίδια ώρα η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα εκτοξεύθηκε στα προ Lehman Brothers επίπεδα, 15 και πλέον χρόνια πίσω.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στο πρώτο τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκε στα 146,046 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 32% έναντι του 2023.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται στην έβδομη θέση των αποδόσεων παγκοσμίως, μεταξύ των διεθνών αγορών.

Η αγορά βρίσκει στηρίγματα και στην καλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών και στην αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας και το 2024, η οποία θα είναι πολύ υψηλότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Το 2023 η ελληνική οικονομία πέτυχε πλεόνασμα- έκπληξη, φτάνοντας στο 1,9% του ΑΕΠ, όταν το 2022 ήταν μηδενικό. Το ΑΕΠ το 2023 αυξήθηκε στα 220,3 δισ. έναντι 206,6 δισ. το 2022 και 181,5 δισ. το 2021. Η υπέρβαση του στόχου αναφορικά με το πρωτογενές πλεόνασμα έχει αντανάκλαση στα πεδία:

Πρώτον, στην ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους. Με βάση το ανωτέρω αποτέλεσμα, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε από 172,7% το 2022 σε 161,9% το 2023. Δεύτερον, στη δημιουργία μιας καλύτερης αφετηρίας για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2024, παρά τις διεθνείς αναταράξεις και την επιβράδυνση των διεθνών και ευρωπαϊκών ρυθμών ανάπτυξης. Τρίτον, το αποτέλεσμα αυτό στέλνει ένα ισχυρό σήμα στις διεθνείς αγορές ότι η ελληνική οικονομία ισχυροποιείται και αναπτύσσεται πέραν των στόχων, παρά τις δυσκολίες και τα έκτακτα γεγονότα που αντιμετώπισε η χώρα (φυσικές καταστροφές, διεθνείς κρίσεις, διπλές εθνικές εκλογές κ.λπ.)

Την ίδια ώρα η αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού αξιόχρεου από σταθερές σε θετικές από την Standard & Poor's που θέτει την Ελλάδα στον προθάλαμο νέας ουσιαστικής αναβάθμισης στους επομένους 12 μήνες.

Στις θετικές εξελίξεις ήρθε να προστεθεί η νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με 30ετές ομόλογο. με τις αγορές να δίνουν νέα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά ομόλογα προσφέροντας 33 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε επίπεδο που πιστοποιεί την επενδυτική βαθμίδα και συγκρίνεται ευθέως με τα αντίστοιχα επιτόκια άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Η έξοδος του Δημοσίου στις αγορές τον περασμένο Ιανουάριο είχε συγκεντρώσει υψηλές προσφορές ύψους 35 δισ. Δηλαδή μέσε σε δύο σχεδόν μήνες μόνο τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν 68 δισ. ευρώ και εάν προσθέσουμε και τις προσφορές και για άλλα ελληνικά assets μιλάμε για πάνω από 100 δισ. ευρώ, του τελευταίους μήνες.

Η κερδοφορία των εισηγμένων

Η υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Έκρηξη κερδοφορίας εμφανίζουν τα αποτελέσματα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας εταιρειών και οι χρηματιστηριακοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα επιτύχουν την υψηλότερη κερδοφορία 16ετίας, από το 2007, όταν τα κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 11,3 δισ. ευρώ.

Το 2023 τα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10,4 δισ. ευρώ που πέτυχαν το 2022, ενώ οι χρηματοοικονομικές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό από το 2008 (4,49 δισ) και το 2007 (5,42 δισ. ευρώ).

Η ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων πλέον ενισχύει την εκτίμηση της υπέρβασης της περυσινής ιστορικής επίδοσης στην λειτουργική και καθαρή κερδοφορία των εισηγμένων εταιριών, σύμφωνα με την Beta sec. Ως τώρα στο 46% των εταιριών που έχουν ανακοινώσει μεγέθη τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώνονται σε 13,06 δις , τα καθαρά κέρδη σε 10,07 δις ενώ τα ανακοινωμένα μερίσματα διαμορφώνονται σε 3,5 δισ. Η απόσταση για τα ιστορικά υψηλά είναι 820 εκατ. για τα λειτουργικά κέρδη και 300 εκατ. για την καθαρή κερδοφορία .

Πέρα από τα ρεκόρ επιδόσεων είναι εξίσου εντυπωσιακή η κατανομή των κερδοφόρων εταιριών: Το 94% των εταιριών που έχουν ανακοινώσει είναι κερδοφόρες ενώ μόλις 6% -δηλαδή 4 εταιρίες- είναι ζημιογόνες. Και σε αυτή την μέτρηση βρισκόμαστε πολύ κοντά σε ένα ιστορικό υψηλό πλήθους κερδοφόρων εταιρειών στο σύνολο του ΧΑ με προηγούμενο σημείο αναφοράς το 83% για τις χρήσεις 2003 και 2004.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

