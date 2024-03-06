«Ήρθε η ώρα να αναστείλω την εκστρατεία μου. Είπα ότι ήθελα να ακουστεί η φωνή τους από τους Αμερικανούς. Το έκανα. Δεν μετανιώνω», είπε σήμερα Τετάρτη η Νίκι Χέιλι σε ομιλία της στη Νότια Καρολίνα. «Αν και δεν θα είμαι πλέον υποψήφιος, δεν θα σταματήσω να χρησιμοποιώ τη φωνή μου για τα πράγματα στα οποία πιστεύω» πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Νίκι Χέιλι συνεχάρη τον πρώην Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αλλά δεν εξέφρασε την στήριξή της προς το πρόσωπό του.

«Κατά πάσα πιθανότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων όταν συνεδριάσει το συνέδριο του κόμματός μας τον Ιούλιο. Τον συγχαίρω και του εύχομαι να είναι καλά. Εύχομαι να είναι καλά όποιος θα γίνει πρόεδρος της Αμερικής.» είπε χαρακτηριστικά η Χέιλι και πρόσθεσε: «Εναπόκειται πλέον στον Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει τις ψήφους εκείνων στο κόμμα μας και πέρα ​​από αυτό που δεν τον στήριξαν. Και ελπίζω να το κάνει αυτό».

Πηγή: skai.gr

