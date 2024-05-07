ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

558 ΚΑΤΑΡΕΕΙ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταρρέει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του.

1824 Η 9η ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ

Η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.

1953 ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η ΚΥΠ

Ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

1977 22ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUROVISION

Διεξάγεται ο 22ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρί Μιριάμ με τη σύνθεση Το Πουλί και το Παιδί. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάνα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσυ Αργυράκη.

Πηγή: skai.gr

