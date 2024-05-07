Η κυβέρνηση της Τουρκίας ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε χθες Δευτέρα σειρά αεροπορικών πληγμάτων στο βόρειο Ιράκ, οι οποίοι κατ’ αυτήν είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 μέλη του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK), εκτός νόμου ένοπλου αυτονομιστικού κινήματος με βάσεις μετόπισθεν στην περιοχή αυτή.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, τα μέλη του PKK «εξουδετερώθηκαν» στις περιοχές Χακούρκ, Μετίνα και Γκάρα.

Το PKK, το οποίο διεξάγει ανταρτοπόλεμο εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Τουρκία και τους συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Τον περασμένο μήνα, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνομιλίες του με αξιωματούχους στη Βαγδάτη και στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν του Ιράκ, αξίωσε να ενταθεί η πίεση στο PKK στο βόρειο Ιράκ.

Η κυβέρνηση στη Βαγδάτη χαρακτήρισε το ένοπλο κίνημα της κουρδικής μειονότητας «απαγορευμένη οργάνωση» τον Μάρτιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

