Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ αναχωρεί για «επίσκεψη εργασίας στη Ρωσία»

Ο πρόεδρος της Κούβας, ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, γνωστοποίησε χθες Δευτέρα μέσω X ότι θα κάνει «επίσκεψη εργασίας στη Ρωσία» για να συζητήσει «τις προτεραιότητες στη διμερή ατζέντα μετά την επανεκλογή του Βλαντίμιρ Πούτιν».

«Ο πρόεδρος αναχώρησε απόψε για τη Ρωσία», ενημέρωσαν λίγο αργότερα οι υπηρεσίες του, επίσης μέσω X.

Η Αβάνα και η Μόσχα είναι ιστορικοί σύμμαχοι, ωστόσο κατά την προηγούμενη συνάντηση των προέδρων των δυο χωρών, τον Νοέμβριο του 2022, η συμμαχία τους φάνηκε να ανανεώνεται και να ενισχύεται.

Έκτοτε, αντιπροσωπείες και κορυφαίοι αξιωματούχοι των δυο κυβερνήσεων αντάλλαξαν επισκέψεις, οι οποίες οδήγησαν στην υπογραφή δέκα και πλέον διακρατικών συμφωνιών σε διάφορους τομείς. Και, τον Φεβρουάριο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργκέι Λαβρόφ, έκανε τη δεύτερη επίσκεψή του στην Αβάνα μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές εννιαπλασιάστηκαν το 2023 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όταν είχαν αξία 450 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με επίσημα ρωσικά δεδομένα.

Κάπου 185.000 ρώσοι τουρίστες επισκέφθηκαν τη νήσο της Καραϊβικής το 2023, ο τρίτος υψηλότερος αριθμός έπειτα από τους Καναδούς και τους Αμερικανούς κουβανικής καταγωγής, αυξημένος κατά 242% σε σύγκριση με το 2022.

Η επαναπροσέγγιση Αβάνας-Μόσχας καταγράφεται καθώς η Κούβα βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση εδώ και τρεις δεκαετίες, με ελλείψεις και αλματωδώς αυξανόμενο πληθωρισμό, που επιτείνονται από διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας της νήσου.

Η Κούβα τηρεί εξαρχής ουδέτερη θέση όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, καλώντας να εξευρεθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων στην ένοπλη σύρραξη, αρνούμενη ταυτόχρονα να καταδικάσει την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

