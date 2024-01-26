Σουηδία: Δεν θα συζητήσουμε την ένταξή μας στο ΝΑΤΟ με την Ουγγαρία

Η Σουηδία δεν θα διαπραγματευτεί με την Ουγγαρία σε σχέση με το αίτημα ένταξής της στο ΝΑΤΟ, το οποίο η Βουδαπέστη είναι το τελευταίο μέλος της Συμμαχίας που δεν έχει ακόμη επικυρώσει, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον.

Η Σουηδία, μαζί με τη Φινλανδία, αιτήθηκαν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά η Τουρκία και η Ουγγαρία καθυστερούν την ένταξή τους.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε χθες Πέμπτη το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας καθιστώντας έτσι την Ουγγαρία μοναδικό εμπόδιο στην ένταξη της Στοκχόλμης στη συμμαχία των 31 μελών.

Οι πρωθυπουργοί της Σουηδίας και της Ουγγαρίας θα συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αλλά ο Κρίστερσον είπε ότι η Σουηδία δεν θα προχωρήσει σε νέες δεσμεύσεις για το ΝΑΤΟ.

"Κανένα αίτημα που σχετίζεται με την ένταξη στο ΝΑΤΟ -- αυτό δεν βρίσκεται στην ατζέντα", δήλωσε ο Κρίστερσον στο σουηδικό δίκτυο TV4.

Ωστόσο, όπως είπε ο ίδιος, οι δύο χώρες έχουν πολλά θέματα να συζητήσουν, περιλαμβανομένης της συνεργασίας εντός του ΝΑΤΟ, της επερχόμενης ανάληψης της εναλλασσόμενης προεδρίας της ΕΕ από την Ουγγαρία, της παροχής στήριξης προς την Ουκρανία και των τρόπων για να υπάρξουν οι ευρύτερες συμπράξεις από τις αεροπορικές δυνάμεις Σουηδίας-Ουγγαρίας που μοιράζονται το ίδιο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών -- των σουηδικών JAS Gripen.

Ο Ορμπάν είναι οργισμένος από τις σουηδικές επικρίσεις σχετικά με την κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα του υπό τη διακυβέρνησή του.

Έχει προσκαλέσει τον Κρίστερσον στη Βουδαπέστη για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά επανέλαβε επίσης την Τετάρτη ότι η χώρα του στηρίζει την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία.

΄Οπως είπε ο Κρίστερσον, δεν γνωρίζει πότε η χώρα του θα γίνει το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά αναμένει να γίνει αυτό "πολύ σύντομα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

