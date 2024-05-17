Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα πάνε στη Γαλλία στις 6 Ιουνίου για τους επίσημους εορτασμούς της 80ής επετείου από την απόβαση της Νορμανδίας, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Αυτό θα είναι το πρώτο ταξίδι του Καρόλου στο εξωτερικό αφότου έγινε γνωστό ότι πάσχει από καρκίνο.

Ο 75χρονος μονάρχης ξανάρχισε τις δημόσιες εμφανίσεις του στις 30 Απριλίου, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί θεραπεία για την ασθένειά του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα παραστεί σε μια τελετή στο βρετανικό μνημείο του Βερ-σιρ-Μερ, στη Νορμανδία. Ο γιος του, πρίγκιπας Ουίλιαμ, θα παραστεί στη διεθνή τελετή μνήμης στην Ομάχα Μπιτς, μαζί με πολλούς ηγέτες χωρών και βετεράνους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

