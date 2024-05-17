Μήνυμα συσπείρωσης στους παίκτες του Παναθηναϊκού έδωσε ο Χρήστος Κόντης.
Πριν πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση (και αφότου παρουσιάστηκε από τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου), ο Έλληνας τεχνικός έδωσε σύνθημα ανάτασης στους ποδοσφαιριστές.
Τους είπε λοιπόν μεταξύ άλλων:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Για μένα αυτός ο σύλλογος σημαίνει πολλά. Πετύχαμε πολλά μαζί, ξέρω τους περισσότερους από εσάς και πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη ευθύνη απέναντι στο σύλλογο.
Σε αυτές τις 10 μέρες πρέπει να βρούμε τρόπο να βάλουμε στην άκρη τα προβλήματα μας και να σκεφτούμε μόνο συλλογικά. Το έχουμε και μπορούμε να το πετύχουμε.
Το μίνιμουμ στόχου για την ομάδα είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου και η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κι αυτά οφείλουμε να πετύχουμε. Από σήμερα η καρδιά, η ψυχή και το μυαλό όλων μας πρέπει να είναι στο πως θα κερδίσουμε τον Ολυμπιακό.
Με τον τελικό Κυπέλλου θα ασχοληθούμε από Δευτέρα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να συνδεθούμε ξανά με τον κόσμο. Και αυτό θα γίνει με την απόδοση μας, με το πάθος μας, με κάθε κίνηση μας και ενέργεια μας μέσα στο γήπεδο. Να ξέρετε ότι όλοι σας είσαστε σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Πάμε να δουλέψουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας».
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.