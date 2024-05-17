Μήνυμα συσπείρωσης στους παίκτες του Παναθηναϊκού έδωσε ο Χρήστος Κόντης.



Πριν πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση (και αφότου παρουσιάστηκε από τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου), ο Έλληνας τεχνικός έδωσε σύνθημα ανάτασης στους ποδοσφαιριστές.

λοιπόν μεταξύ άλλων:«Είμαι πολύπου βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Για μένα αυτός ο σύλλογος σημαίνει. Πετύχαμε πολλά μαζί, ξέρω τους περισσότερους από εσάς και πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας τηαπέναντι στο σύλλογο.Σε αυτές τις 10 μέρες πρέπει να βρούμε τρόπο να βάλουμετα προβλήματα μας και να σκεφτούμε μόνο. Το έχουμε και μπορούμε να τοΤοστόχου για την ομάδα είναι η κατάκτηση τουκαι η συμμετοχή στιςδιοργανώσεις κι αυτά οφείλουμε να πετύχουμε. Από σήμεραόλων μας πρέπει να είναι στο πως θα κερδίσουμε τονΜε τον τελικό Κυπέλλου θα ασχοληθούμε. Πρέπει να βρούμε τρόπο. Και αυτό θα γίνει με την απόδοση μας, με τομας, με κάθε κίνηση μας και ενέργεια μας μέσα στο γήπεδο. Να ξέρετε ότι όλοι σας είσαστεποδοσφαιριστές. Πάμε να δουλέψουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας».

