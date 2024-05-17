Υπόλογοι για απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία είναι οκτώ στελέχη, της περιόδου 2017 - 2018, της εταιρίας του Δημοσίου ΓΑΙΑ ΟΣΕ και των εταιριών, που ανήκουν στον ιταλικό όμιλο FSI ΤΡΑΙΝΟΣΕ (νυν Hellenic Train) και Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. Η κατηγορία αφορά τη μη εκτέλεση στο σύνολο της σύμβασης συντήρησης τρένων αλλά και τη μη είσπραξη μισθωμάτων.

Η δίωξη σε βάρος των οκτώ κατηγορουμένων, ασκήθηκε μετά από παραγγελία της Οικονομικής Εισαγγελίας η οποία διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο ελέγχου συμβάσεων που αφορούσαν τα τρένα και το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, που ήδη βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου Ανακριτή, το σκέλος της υπόθεσης που αφορά την εκτέλεση της σύμβασης συντήρησης τρένων, από τον έλεγχο των συμβάσεων που έκανε η Οικονομική Εισαγγελία διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε πιστοποίηση εκτέλεσης του έργου για το οποίο καταβλήθηκαν 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Για την επίμαχη σύμβαση, η δίωξη στρέφεται κατά των, τότε, στελεχών και των τριών εμπλεκόμενων εταιριών. Να σημειωθεί ότι το επίμαχο διάστημα δεν είχε μεταβιβαστεί στον ιταλικό όμιλο η ΕΕΣΤΥ.

Το δεύτερο σκέλος της κατηγορίας, αφορά ζημιά που προσδιορίζεται σε ποσό 2,5 εκατ. ευρώ από τη μη είσπραξη εκ μέρους της ΓΑΙΑ ΟΣΕ και για λογαριασμό του δημοσίου, μισθωμάτων τροχαίου υλικού και ακινήτων, από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μέσω συνεχών παρατάσεων σχετικών συμβάσεων. Για αυτήν την κατηγορία καλούνται να λογοδοτήσουν στελέχη των δύο εμπλεκόμενων εταιριών. Στο σύνολο των οκτώ κατηγορουμένων, οι έξι διώκονται για απιστία ενώ οι δύο για ηθική αυτουργία σε απιστία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

