Ο Ντόναλντ Τραμπ παρίσταται σήμερα στη Φλόριντα στην τελετή αποφοίτησης από το Λύκειο του μικρότερου γιου του Μπάρον, ηλικίας 18 ετών, αφότου ο δικαστής της δίκης του που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη του επέτρεψε να πάει.

Σε εικόνες που μετέδωσε το AFPTV διακρίνεται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, υποψήφιος στην εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου, να κάθεται δίπλα στη σύζυγό του Μελάνια σε κερκίδες στο Ουέστ Παλμ Μπιτς, κοντά στην κατοικία του Μαρ-α-Λάγκο.

«Πηγαίνω στην τελετή αποφοίτησης από το Λύκειο του Μπάρον. Φανταστικός μαθητής, φοβερό παιδί!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στο δίκτυό του Truth Social το πρωί.

Αυτή η τελετή στη Φλόριντα του προσφέρει μια οικογενειακή παρένθεση εν μέσω της δίκης του για παραποίηση λογιστικών εγγράφων στη Νέα Υόρκη. Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν υποχρεωμένος να ακούει για ώρες την κατάθεση σε βάρος του από τον πρώην δικηγόρο του και νυν ορκισμένο εχθρό του Μάικλ Κόεν.

Ο δικαστής παραχώρησε στον κατηγορούμενο Τραμπ άδεια από τις ακροαματικές διαδικασίες προκειμένου να μπορέσει να βρεθεί στο πλευρό του γιου του, σε αυτήν τη σημαντική στιγμή για τις αμερικανικές οικογένειες.

Στις αρχές Μαΐου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Φλόριντας πρότεινε στον άκρως διακριτικό Μπάρον Τραμπ να είναι ένας από τους αντιπροσώπους που θα ορίσουν επίσημα τον Ιούλιο τον πατέρα του Ντόναλντ ως υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Όμως, αν και «τιμημένος» από αυτήν την επιλογή, εκείνος αρνήθηκε την πρόταση «λόγω προηγούμενων δεσμεύσεων», όπως είχε γίνει γνωστό από το γραφείο της μητέρα του Μελάνιας, της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

