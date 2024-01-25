O αγροδιατροφικός τομέας χρειάζεται «μία μακροπρόθεσμη προοπτική» για την αντιμετώπιση των προκλήσεων υπογράμμισε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην αρχική της τοποθέτηση στον στρατηγικό διάλογο για τη γεωργία, τόνισε τη σημασία που έχει ο συγκεκριμένος τομέας επισημαίνοντας ότι χάρη στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτόν ξεπεράστηκαν δύσκολες περίοδοι και καταστάσεις, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και η παγκόσμια επισιτιστική κρίση, που ήταν συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία. «Ο αγροδιατροφικός τομέας έδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια εξήγησε τέλος ότι ο στρατηγικός διάλογος για τη γεωργία στοχεύει στην εξεύρεση συναίνεσης σε σημαντικά ζητήματα, όπως η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών και η αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

