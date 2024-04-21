Rust: Η υπερασπιστική γραμμή Baldwin για τον θάνατο της Halyna Hutchins

Καθώς η δίκη του Alec Baldwin για ανθρωποκτονία εξ αμελείας πλησιάζει, το Χόλιγουντ και η νομική κοινότητα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης που συγκλόνισε τον κινηματογραφικό κόσμο.

Ο έμπειρος ηθοποιός, κατηγορούμενος για το τραγικό περιστατικό κατά το οποίο η κινηματογραφίστρια Halyna Hutchins έχασε τη ζωή της κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Rust» το 2021, βρίσκεται μπροστά σε μία νομική μάχη που μπορεί να ορίσει πολλά για τη μελλοντική του καριέρα και την ασφάλεια στα πλατό γυρισμάτων.

Η νομική ομάδα του Baldwin έχει καταθέσει αίτηση για την απόρριψη των κατηγοριών, υποστηρίζοντας πλήθος επιχειρημάτων για την αθωότητά του.

Παρά το γεγονός ότι τέτοιες αιτήσεις σπανίως γίνονται δεκτές, η κίνηση αυτή αντανακλά την επιθυμία του ηθοποιού να διασφαλίσει μια δίκαιη διαδικασία και να επανεξετάσει τις συνθήκες που οδήγησαν στο θανατηφόρο συμβάν.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο και πρώην αντεισαγγελέα Emily D. Baker, αν και η απόρριψη των κατηγοριών θεωρείται απίθανη, το ενδεχόμενο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως.

Το θέμα έχει κινητοποιήσει συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια και τις πρακτικές ασφαλείας στα σετ κινηματογραφικών παραγωγών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες.

«Το ισχυρότερο επιχείρημα είναι ότι η πολιτεία δεν παρουσίασε με ακρίβεια τις οδηγίες προς τους ενόρκους. Αυτοί είναι οι τύποι των πιθανών σφαλμάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε ανατροπή των πραγμάτων. Έτσι, αν υπήρξε σφάλμα στον τρόπο με τον οποίο οι ένορκοι έλαβαν τις οδηγίες γι’ αυτούς, αυτό μπορεί να είναι ένα ζήτημα που δικαιολογεί την απόρριψη ενός κατηγορητηρίου», δήλωσε η δικηγόρος, Emily Baker.

Η κατάσταση γύρω από τη δίκη του Alec Baldwin για το τραγικό συμβάν στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με την εμπλοκή της ειδικής εισαγγελέως Kari T. Morrissey.

Οι δικηγόροι του Baldwin ισχυρίστηκαν στην αίτηση ότι η Morrissey είπε στο σώμα ενόρκων ότι «Πρέπει να βρει πιθανή αιτία για καθένα από τα ακόλουθα στοιχεία, «(1) Ο στόχος πυροβόλησε με πυροβόλο όπλο κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας χωρίς πρώτα να βεβαιωθεί ότι το πυροβόλο όπλο δεν περιείχε αληθινά πυρομαχικά και ενώ το πυροβόλο όπλο ήταν στραμμένο προς την κατεύθυνση κάποιου άλλου ,(2) Ο στόχος θα έπρεπε να γνωρίζει τον κίνδυνο που συνεπάγεται η πράξη του, (3) Ο στόχος ενήργησε με εσκεμμένη αδιαφορία για την ασφάλεια των άλλων και (4) Η πράξη του στόχου προκάλεσε τον θάνατο της Halyna Hutchins».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.