Rust: Φυλάκιση 18 μηνών στη Χάνα Γκουτιέρες-Ριντ για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς

H Χάνα Γκουτιέρες-Ριντ, υπεύθυνη για τα όπλα στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 18 μηνών για τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς τον Οκτώβριο του 2021.
Τον περασμένο μήνα η 27χρονη Γκουτιέρες-Ριντ είχε κριθεί ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας επειδή έβαλε κατά λάθος αληθινή σφαίρα στο περίστροφο του Άλεκ Μπόλντουιν, με το οποίο ο διάσημος ηθοποιός πυροβόλησε στη διάρκεια πρόβας, σκοτώνοντας τη Χάτσινς και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα.
Ο συνήγορος υπεράσπισης Τζέισον Μπόουλς είχε ζητήσει αναστολή εκτέλεσης της ποινής, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε με το σκεπτικό της «έλλειψης μεταμέλειας».
Η εισαγγελέας Κάρι Μόρισεϊ υπενθύμισε πως η κατηγορούμενη είχε χαρακτηρίσει «ηλίθιους» τους ενόρκους και έκανε λόγο για «πληρωμένους» δικαστικούς λειτουργούς, ενώ εξακολουθούσε να επιρρίπτει σε άλλους τις ευθύνες για το φονικό στα γυρίσματα.
Η δίκη του Άλεκ Μπόλντουιν έχει οριστεί στις 10 Ιουλίου, αφότου επιτροπή ενόρκων άσκησε τον Ιανουάριο δίωξη σε βάρος του για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
