Tα ισραηλινά χτυπήματα στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα σκότωσαν 22 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 18 παιδιά, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι την Κυριακή, σύμφωνα με το Associated Press.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα, όπου πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της Γάζας των 2,3 εκατομμυρίων έχει βρει καταφύγιο από τις μάχες.. Έχει επίσης δεσμευτεί να επεκτείνει την επίθεσή της κατά της μαχητικής ομάδας της Χαμάς στην πόλη στα σύνορα με την Αίγυπτο παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

«Τις επόμενες ημέρες, θα αυξήσουμε την πολιτική και στρατιωτική πίεση στη Χαμάς γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φέρουμε πίσω τους ομήρους μας και να πετύχουμε τη νίκη. Θα καταφέρουμε περισσότερα και πιο οδυνηρά πλήγματα στη Χαμάς – σύντομα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

